10 млн комплектов вакцины "Спутник М". Главное о коронавирусе за 4 декабря

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 9 769 011 случаев заражения, из них новых — 32 974. За сутки умерли 1 215 человек, за весь период — 280 072.
- В Новосибирске создали производство компонентов для РНК-вакцин. Компания "Биосан" разработала методы синтеза химических соединений, модифицированных нуклеотидов и ферментов для получения мРНК.
- Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу увеличился до 0,99. Он не превышает единицу уже 20 дней подряд.
- Центр им. Гамалеи готов принять государственный заказ и произвести 10 млн комплектов вакцины против коронавируса для подростков.
Москва
- Всего зафиксировано 1 959 939 случаев заражения, из них новых — 3 356. Госпитализированы 865 человек.
- Столичные клубы Adrenaline Stadium, Gipsy и Главclub могут зaкрыть на 90 суток из-за нарушения мер против кoронавируса.
Мир
- Всего зафиксировано более 264 950 626 случаев заражения, умерли 5 243 474 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Франция усилила контроль на границе для борьбы с распространением коронавируса. Все лица старше 12 лет при въезде на территорию страны должны представить тест ПЦР или антигенный тест.
- Власти Японии отменили требование трехдневной изоляции для полностью вакцинированных людей, которые прибыли из стран без выявленных случаев заражения новым вариантом коронавируса.
- В Вене несколько тысяч человек вышли в субботу на мирные демонстрации против ограничительных мер и обязательной вакцинации. В германской федеральной земле Саксония в знак протеста против карантина около 30 человек пришли с факелами к дому министра здравоохранения региона Петры Кёппинг (Социал-демократическая партия Германии).
- В Замбии выявлены первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса.