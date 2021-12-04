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10 млн комплектов вакцины "Спутник М".
10 млн комплектов вакцины "Спутник М".
10 млн комплектов вакцины "Спутник М".
10 млн комплектов вакцины "Спутник М".
10 млн комплектов вакцины "Спутник М".
Пандемия COVID-19

10 млн комплектов вакцины "Спутник М". Главное о коронавирусе за 4 декабря

© РФПИ и Центр имени Гамалеи/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 9 769 011 случаев заражения, из них новых — 32 974. За сутки умерли 1 215 человек, за весь период — 280 072.
  • В Новосибирске создали производство компонентов для РНК-вакцин. Компания "Биосан" разработала методы синтеза химических соединений, модифицированных нуклеотидов и ферментов для получения мРНК. 
  • Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу увеличился до 0,99. Он не превышает единицу уже 20 дней подряд.
  • Центр им. Гамалеи готов принять государственный заказ и произвести 10 млн комплектов вакцины против коронавируса для подростков. 

Москва

  • Всего зафиксировано 1 959 939 случаев заражения, из них новых — 3 356. Госпитализированы 865 человек. 
  • Столичные клубы Adrenaline Stadium, Gipsy и Главclub могут зaкрыть на 90 суток из-за нарушения мер против кoронавируса.

Мир

  • Всего зафиксировано более 264 950 626 случаев заражения, умерли 5 243 474 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Франция усилила контроль на границе для борьбы с распространением коронавируса. Все лица старше 12 лет при въезде на территорию страны должны представить тест ПЦР или антигенный тест.
  • Власти Японии отменили требование трехдневной изоляции для полностью вакцинированных людей, которые прибыли из стран без выявленных случаев заражения новым вариантом коронавируса.
  • В Вене несколько тысяч человек вышли в субботу на мирные демонстрации против ограничительных мер и обязательной вакцинации. В германской федеральной земле Саксония в знак протеста против карантина около 30 человек пришли с факелами к дому министра здравоохранения региона Петры Кёппинг (Социал-демократическая партия Германии). 
  • В Замбии выявлены первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса.  
Теги
Пандемия COVID-19
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