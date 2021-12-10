Статистика и метафора. О чем говорят главные слова последних лет?

Последние время главная тема года понятна всем, и одинакова для всей планеты. Тем не менее, выбор слов года продолжается и продолжает удивлять

Акция "слово года" появилась в Германии в 70-х годах прошлого века и в наше время проводится во многих странах мира. За победу борются не только неологизмы, но и привычные слова и выражения, частота использования которых за текущий год значительно выросла. "Любое слово, становясь словом года, углубляет метафоричность своего значения, приобретает еще какие-то смыслы, становится символом каких-то идей, ценностей, перемен, того, что волнует общество", — считает проректор по науке Института русского языка имени Пушкина доктор филологических наук Михаил Осадчий. Политика Глядя на список главных слов по версиям разных источников за последние годы, можно отчетливо восстановить в памяти самые яркие события и тенденции, занимавшие внимание общества и СМИ до прихода пандемии и обнаружить некоторые закономерности. Так в 2016-2017 годах на первый план вышла политическая повестка. В 2016-м и словарь Collins, и Центр творческого развития русского языка, выбрали словом года “Брекзит". "Тогда были очень интересные варианты, как, например, youthquake — "юношеское землетрясение", то есть роль молодежи в заострении социально-политических дискуссий. На материале Греты Тунберг мы увидели youthquake вживую, как это выглядит, когда молодежь производит такие колебания почвы, что всем становится понятно, что эта молодежь может изменить мир. Постправда — очень интересное слово года. Тоже отражало фейковую тематику, актуальную на протяжении предыдущей пары лет", — поясняет Михаил Осадчий общественно-значимые тенденции, отражающиеся на выборе слов-победителей. В 2018 году эксперты Центра творческого развития русского языка выбрали главным слово "Новичок", подразумевая сообщения об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии веществом из этого семейства в английском Солсбери. Тогда же по версии Института русского языка имени Пушкина "словом года" стало слово "шпиль", а оксфордский словарь признал главным слово "токсичный". На сайте словаря сказано, что это слово обладает множеством значений, в том числе и переносных ("токсичная маскулинность", "токсичные отношения" и т.д.), но главной причиной его возросшей популярности назвали ситуацию с отравлением Скрипалей.

Экология Предвестником "зеленого" 2019 года, когда многие авторитетные институции обратили внимание на экологические слова, стал словарь Collins, годом ранее выбравший слово "одноразовый". Институт русского языка имени Пушкина в 2019 выбрал слово "пожар", употребление которого в СМИ выросло примерно в пять раз по сравнению с предыдущими годами. Ночь с 15 на 16 апреля 2019 уже вошла в историю как "ночь слез и молитв". Не только Франция, но и весь мир в ужасе наблюдал за тем, как горит собор Парижской Богоматери. Причины пожара, сбор пожертвований на его восстановление, архитектурные проекты, содержание свинца в почве в районе собора обсуждаются в СМИ до сих пор. На частое употребление слова "пожар" повлияли также авиакатастрофа в аэропорту Шереметьево, где во время аварийной посадки загорелся Superjet, принадлежавший "Аэрофлоту" и масштабные лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке, уничтожившие примерно 1% площади лесного фонда России и принесшие 7 млрд ущерба. "Пожар — это не только процесс горения, это отражение определенной остроты социально-политической ситуации, может быть, поляризации в чем-то общества", — говорит Михаил Осадчий. Британский словарь Collins счел главным выражение climate strike ("климатический протест"). Глобальным климатическим протестом назвала свою акцию юная шведская эко-активистка Грета Тумберг. Она привлекала внимание общества к экологическим проблемам, каждую пятницу пропуская школу, чтобы устроить одиночный пикет у здания шведского парламента. Ее примеру последовали миллионы людей в примерно 150 странах мира, в том числе и в России. По версии кембриджского словаря главным в 2019 году стало слово upcycling — повторное использование материалов без попытки их переработать. Например, швея может сшить новую одежду из старых тканей, а дизайнер — превратить части автомобильного корпуса в предмет мебели. Из всех "экологических" слов 2019-го это единственное аполитичное, обращающееся к человеку напрямую, без посредничества государства или общественного деятеля. В том году многие страны, в том числе Великобритания, Франция, Испания и Бангладеш объявили о введении так называемой "климатической чрезвычайной ситуации". Этот термин призван заставить политиков и обычных граждан задуматься о долгосрочных экологических проблемах уже сегодня, чтобы не упустить момент, когда еще можно что-то исправить. Термин climate emergency стал словом года по версии оксфордского словаря. Пандемия: начало Результаты выборов "главных слов" последних двух пандемических лет предсказуемы, но не обошлось и без сюрпризов. В 2020 году Институт русского языка имени Пушкина выбрал "самоизоляцию" и "обнуление", Кембриджский словарь — quarantine, издательство Harper Collins — lockdown.

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"В центре внимания оказались слова, которые связаны даже не с самой пандемией, а с ее социальными последствиями, то есть ограничением в общении и изменением образа жизни. Это то, что сейчас волнует людей", — говорит ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН Ирина Левонтина. А вот Оксфордский словарь определиться со словом года не смог, поэтому назвал главными сразу 16 слов, среди которых помимо пандемических coronavirus, social distancing и COVID-19 оказались слова "белорусский" (в связи с массовыми протестами в стране), "импичмент" (в начале года Дональда Трампа обвинили в злоупотреблении властью, но потом оправдали) и "разрушительный лесной пожар" — bushfire (в январе горела почти вся Австралия). Интересно, что их коллеги из американского словаря Мерриама-Вебстера, выбравшие главным слово pandemic, выступили с практически противоположным посылом. "Иногда одно слово определяет целую эпоху, и это верно для этого исключительного — и исключительно сложного — года", — говорится в сообщении словаря. Пандемия: продолжение В 2021 году фокус внимания общественности несколько сместился. Если в 2020 году мы все привыкали к маскам, локдаунам и социальной дистанции, а благодаря возросшей фоновой тревожности еще активнее обычного включились в отслеживание международных политических и природных катаклизмов, то в 2021 самыми насущными стали вопросы, связанные с вакцинацией. "В контексте года это все воспринимается не так буквально. Если бы мы представили себе на секундочку, что в наших жизнях не было 20 и 21 года, не было ковида, и нам бы вдруг сказал кто-то, что "вакцинация" стала словом года, мы бы ужасно удивились, это ведь обычная медицинская процедура. А сейчас в этом ничего удивительного — мы учитываем весь тот огромный контекст событий, все сказанное, все испытанное за этот долгий период. Весь этот объем знаний и переживанием мы неминуемо метафорически связываем с этими словами. Вакцинация — как преодоление, как решение, как надежда", — говорит Михаил Осадчий.

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