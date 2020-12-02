Языковые итоги года: ирония и пандемия

Карантец, ковидло, макароновирус, гречкохайп, маскобесие, вируспруденция, ковигисты, карантье, голомордые, расхламинго, коронапаника и еще множество новых слов появилось в русском языке за последний пандемический почти что уже год. В стрессовых ситуациях общество, особенно такое литературоцентричное, как российское, пытается избавиться от тревоги с помощью языковой игры.

В первую очередь ново само слово "ковид" и все производные от него — ковидный, ковидник, ковидарий, ковидиот и так далее. Поскольку в его основе официальное международное название болезни COVID-19, то в той или иной форме оно вошло практически во все языки мира.

"Где-то говорят "коронавирус", где-то — "корона", меняется ударение — "кОвид" или "ковИд". В русском языке закрепилось ударение на последний слог, потому что слово связалось с названиями других болезней, кончающихся на "ит": отит, ларингит, гайморит и так далее. В них есть греческий корень, означающий "воспаление", но это уже не слышно в слове, и не все, естественно, об этом знают", — объясняет Борис Иомдин. "Недавно появилось слово "ПЦР" — мало кто знает, как это расшифровывается (метод диагностики полимеразной цепной реакцией — прим. ТАСС), кроме специалистов, но все об этом говорят, и тут же появляются разные образования с ним, вот, например, глагол "пропэцээртесь". Такого рода вещи мы мало наблюдали — что можно взять аббревиатуру без гласной и встроить в качестве корня в глагол".

Появились и слова, связанные с новой социальной реальностью, например "зумиться", "изумляться", "карантикулы".

Во многих из этих слов чувствуется ирония и иногда злость, но помимо лексики их выражает и целые пласт шуток, мемов и присказок вроде "покайтесь, гречники" или "удаленушки и ее братца диванушки". Нам напоминают, что "запах мандаринов на Новый год почувствуют не все". В соцсетях все еще гуляют шутки о туалетной бумаге, имбире и фейках про вышки 5G и глобальные теории заговора. Вполне возможно, что мемы времен пандемии пополнят золотой культурный запас анекдотов о Штирлице и Чапаеве, но судить об этом пока еще рано.

Словообразовательные гнезда и их птенцы

В языке не только появляются неологизмы. На поверхность неожиданно выходят полузабытые и редкие выражения. Язык задействует все средства, чтобы ни одно явление или чувство не осталось неназванным. Очень интересным оказывается путь, который прошли некоторые слова, теперь ассоциирующиеся у нас исключительно с ситуацией 2020 года.

"Слово "самоизоляция" в русском языке еще 100 лет назад использовалось. Им ругали тех, кто изолировался от общества, не хочет ни с кем общаться и никого слушать. Использовалось в политике — большевики ругали каких-то своих оппонентов, и наоборот. А теперь поменялась оценка, теперь к этому призывают, произошло расширение значения. Lockdown — изначально это было название устройства, которое сдерживало бревна, чтобы они не скатывались с плотов при транспортировке леса по воде. Потом слово стало обозначать попытку сдержать кого-то, кто пытается сбежать, чаще всего заключенных в тюрьмах. В русский язык оно попало изначально в этом значении", — рассказывает Борис Иомдин.

Многие вполне привычные слова тоже приобретают новые коннотации, причем новые варианты использования иногда затмевают в нашем языковом сознании традиционные.

"Очень сильно изменилось функционирование и популярность некоторых слов. Например, слов "дистанция", "дистанцирование", "дистанционка" — целое словообразовательное гнездо в этом году активизировалось", — рассказывает доктор филологических наук, проректор по науке государственного Института русского языка им. А.С. Пушкина Михаил Осадчий. Причем слова, связанные с дистанционной работой и обучением, удаленкой, из языка теперь, скорее всего, никуда не денутся, поскольку воплощают тренд, существовавший и до начала пандемии. В этом смысле она подтолкнуло и общество, и язык к изменениям, которые рано или поздно все равно произошли бы.