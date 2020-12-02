Языковые итоги года: ирония и пандемия

И "зумиться", и "изумляться"
Карантец, ковидло, макароновирус, гречкохайп, маскобесие, вируспруденция, ковигисты, карантье, голомордые, расхламинго, коронапаника и еще множество новых слов появилось в русском языке за последний пандемический почти что уже год. В стрессовых ситуациях общество, особенно такое литературоцентричное, как российское, пытается избавиться от тревоги с помощью языковой игры.
В первую очередь ново само слово "ковид" и все производные от него — ковидный, ковидник, ковидарий, ковидиот и так далее. Поскольку в его основе официальное международное название болезни COVID-19, то в той или иной форме оно вошло практически во все языки мира.
"Где-то говорят "коронавирус", где-то — "корона", меняется ударение — "кОвид" или "ковИд". В русском языке закрепилось ударение на последний слог, потому что слово связалось с названиями других болезней, кончающихся на "ит": отит, ларингит, гайморит и так далее. В них есть греческий корень, означающий "воспаление", но это уже не слышно в слове, и не все, естественно, об этом знают", — объясняет Борис Иомдин. "Недавно появилось слово "ПЦР" — мало кто знает, как это расшифровывается (метод диагностики полимеразной цепной реакцией — прим. ТАСС), кроме специалистов, но все об этом говорят, и тут же появляются разные образования с ним, вот, например, глагол "пропэцээртесь". Такого рода вещи мы мало наблюдали — что можно взять аббревиатуру без гласной и встроить в качестве корня в глагол".
Появились и слова, связанные с новой социальной реальностью, например "зумиться", "изумляться", "карантикулы".
Во многих из этих слов чувствуется ирония и иногда злость, но помимо лексики их выражает и целые пласт шуток, мемов и присказок вроде "покайтесь, гречники" или "удаленушки и ее братца диванушки". Нам напоминают, что "запах мандаринов на Новый год почувствуют не все". В соцсетях все еще гуляют шутки о туалетной бумаге, имбире и фейках про вышки 5G и глобальные теории заговора. Вполне возможно, что мемы времен пандемии пополнят золотой культурный запас анекдотов о Штирлице и Чапаеве, но судить об этом пока еще рано.
Словообразовательные гнезда и их птенцы
В языке не только появляются неологизмы. На поверхность неожиданно выходят полузабытые и редкие выражения. Язык задействует все средства, чтобы ни одно явление или чувство не осталось неназванным. Очень интересным оказывается путь, который прошли некоторые слова, теперь ассоциирующиеся у нас исключительно с ситуацией 2020 года.
"Слово "самоизоляция" в русском языке еще 100 лет назад использовалось. Им ругали тех, кто изолировался от общества, не хочет ни с кем общаться и никого слушать. Использовалось в политике — большевики ругали каких-то своих оппонентов, и наоборот. А теперь поменялась оценка, теперь к этому призывают, произошло расширение значения. Lockdown — изначально это было название устройства, которое сдерживало бревна, чтобы они не скатывались с плотов при транспортировке леса по воде. Потом слово стало обозначать попытку сдержать кого-то, кто пытается сбежать, чаще всего заключенных в тюрьмах. В русский язык оно попало изначально в этом значении", — рассказывает Борис Иомдин.
Многие вполне привычные слова тоже приобретают новые коннотации, причем новые варианты использования иногда затмевают в нашем языковом сознании традиционные.
"Очень сильно изменилось функционирование и популярность некоторых слов. Например, слов "дистанция", "дистанцирование", "дистанционка" — целое словообразовательное гнездо в этом году активизировалось", — рассказывает доктор филологических наук, проректор по науке государственного Института русского языка им. А.С. Пушкина Михаил Осадчий. Причем слова, связанные с дистанционной работой и обучением, удаленкой, из языка теперь, скорее всего, никуда не денутся, поскольку воплощают тренд, существовавший и до начала пандемии. В этом смысле она подтолкнуло и общество, и язык к изменениям, которые рано или поздно все равно произошли бы.
Слова и явления, связанные с коронавирусом, сейчас на поверхности, но не стоит забывать о том, что происходят и другие лексические изменения, считает ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН Ирина Левонтина. "Например, последние несколько лет очень активизировалась лексика, связанная с психологией, вроде слова "токсичный" (токсичные отношения, токсичные родители)... Сейчас еще появилась новая серия слов, связанная с этикой и установкой на этичность, в частности, этичность, связанную с ненанесением вреда окружающей среде. Это такие понятия, как "этичная еда", "этичное потребление", слово "осознанность" и выражение "осознанное потребление", "канселинг" и "канселить".
Интересно, что коронавирус повлиял на использование и этих пластов лексики. В условиях самоизоляции активизировалось обсуждение проблем, связанных с повышенной тревожностью, страхом, проблем взаимопонимания с родственниками и домашнего насилия. Появились горячие линии психологической помощи во время пандемии, психологи стали активнее давать консультации онлайн. Сэкономленное удаленкой время позволило многим задуматься о своем стиле жизни, в том числе о его экологическим аспекте.
И все-таки надо помнить, что несмотря на то, что язык постоянно меняется, его основа не так легко поддается внешнему влиянию.
Слова года
Результаты выборов "главных слов" в этом году предсказуемы, но не обошлось и без сюрпризов. Институт русского языка имени Пушкина выбрал "самоизоляцию" и "обнуление", Кембриджский словарь — quarantine, издательство Harper Collins — lockdown.
"В центре внимания оказались слова, которые связаны даже не с самой пандемией, а с ее социальными последствиями, то есть ограничением в общении и изменением образа жизни. Это то, что сейчас волнует людей", — говорит Ирина Левонтина.
А вот Оксфордский словарь определиться со словом года не смог, поэтому назвал главными сразу 16 слов, среди которых помимо пандемических coronavirus, social distancing и COVID-19 оказались слова "белорусский" (в связи с массовыми протестами в стране), "импичмент" (в начале года Дональда Трампа обвинили в злоупотреблении властью, но потом оправдали) и "разрушительный лесной пожар" — bushfire (в январе горела почти вся Австралия).
"Английский язык, как и все мы, был вынужден быстро и неоднократно адаптироваться в этом году. Учитывая феноменальный масштаб изменений и развития языка в течение 2020 года, в Oxford Languages (новое название подразделения по выпуску словарей издательства Оксфордского университета — прим. ТАСС) пришли к выводу, что его нельзя четко описать одним словом", — говорится в заявлении британских лексикографов.
Интересно, что их коллеги из американского словаря Мерриама-Вебстера, выбравшие главным слово pandemic, выступили с практически противоположным посылом. "Иногда одно слово определяет целую эпоху, и это верно для этого исключительного — и исключительно сложного — года", — говорится в сообщении словаря.
По словам Бориса Иомдина, повышение интереса к политическим темам может быть опосредованно связано с общим повышением уровня стресса. "Возможно, тревожная обстановка заставляет людей много обсуждать мировые проблемы, тем более что коммуникация, особенно сейчас, когда так затруднено устное общение, стала письменной, и многие политические слова становятся более частотными".
Алена Фокеева