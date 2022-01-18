В школах Южно-Сахалинска продлили дистанционное обучение до 22 января

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 января. /ТАСС/. Власти Южно-Сахалинска во вторник приняли решение о продлении дистанционного обучения для всех школьников города до субботы включительно в связи с проведением расчистки дорог и подъездных путей от снега, скопившегося в результате прошедшего циклона. Об этом сообщили журналистам в администрации муниципалитета.

Ранее школьники должны были выйти на очное обучение в четверг.

"Дистанционное обучение - до субботы, 22 января, включительно. К очным занятиям учащиеся всех школ городского округа вернутся в понедельник, 24 января. Сейчас дорожная обстановка все еще непростая. Особенно на тротуарах. А ходить детям по обочинам нерасширенных дорог небезопасно. Плюс - продление дистанта снизит количество авто на улицах города, это важно для расчистки", - сообщили в мэрии.

Мощный циклон с метелями и сильным ветром бушевал в Сахалинской области на прошлой неделе со среды по пятницу. Во время непогоды была нарушена работа всех видов транспорта, а также энергоснабжение некоторых населенных пунктов, не работали многие предприятия. На Курильских островах ветер повредил крыши и фасады домов.

В настоящий момент продолжается расчистка дворов и дорожной сети. На дорогах пробки, люди не могут выехать со дворов на личных автомобилях, так как придомовые территории засыпаны снегом. Высота сугробов местами достигает двух-трех метров. По информации пресс-службы правительства Сахалинской области, каждый день в Южно-Сахалинске работает более 150 единиц техники, в ночное время - в два раза больше. Расчистка от снега ведется в круглосуточном режиме с 12 января, она велась даже во время циклона.

Сейчас в Сахалинской области теплая солнечная погода. В Южно-Сахалинске температура воздуха составляет минус три градуса, временами идет снег.