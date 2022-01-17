В школах Южно-Сахалинска продлили дистанционное обучение до 20 января

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 января. /ТАСС/. Власти Южно-Сахалинска в понедельник приняли решение о продлении дистанционного обучения для всех школьников города до четверга в связи с проведением расчистки дорог и подъездных путей от снега, скопившегося в результате прошедшего циклона. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе администрации муниципалитета.

"18 и 19 января занятия во всех южно-сахалинских школах будут проходить с использованием дистанционных технологий. Мэром города Сергеем Надсадиным поставлена задача в эти дни проверить качество расчистки подъездных путей ко всем учреждениям образования городского округа, а также максимально оперативно организовать вывозку снега", - сказали в пресс-службе.

По информации мэрии, также в городе продолжается расчистка территорий детских садов. Сегодня в 16 дошкольных учреждениях эти работы будут проводиться с привлечением военнослужащих. В течение дня будет завершена расчистка подъездных путей ко всем детским садам городского округа.

Мощный циклон с метелями и сильным ветром бушевал в Сахалинской области со среды по пятницу. Дети в ряде городских округов, включая Южно-Сахалинск, до сих пор находятся на дистанционном обучении, сотрудники некоторых учреждений - на удаленной работе. Во время непогоды была нарушена работа всех видов транспорта, а также энергоснабжение некоторых населенных пунктов, не работали многие предприятия. На Курильских островах ветер повредил крыши и фасады домов.

Ситуация в регионе

В выходные дни в Сахалинской области возобновилась работа всех видов транспорта, также открыли для проезда все автодороги, устранены повреждения дорожного полотна на участке федеральной трассы Южно-Сахалинск - Оха, размытой сильной морской волной. Энергоснабжение восстановлено в полном объеме во всех населенных пунктах региона.

В Южно-Сахалинске возобновилась работа общественного транспорта - на линию вышли 220 автобусов. Однако дорожная обстановка остается сложной. На дорогах пробки, люди не могут выехать со дворов на личных автомобилях, так как придомовые территории засыпаны снегом. Высота сугробов местами достигает двух-трех метров.

По информации пресс-службы правительства Сахалинской области, каждый день в Южно-Сахалинске работает более 150 единиц техники, в ночное время - в два раза больше. Расчистка от снега ведется в круглосуточном режиме с 12 января.

Сейчас в Сахалинской области теплая солнечная погода. В Южно-Сахалинске температура воздуха - минус три градуса, осадков и ветра нет.