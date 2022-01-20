В Крыму обратились в Генпрокуратуру РФ с призывом войти в процесс по скифскому золоту

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Международная ассоциация "Таврида" направила обращение в Генпрокуратуру РФ с призывом войти в проходящий в Нидерландах судебный процесс по коллекции скифского золота, которая принадлежит музеям Крыма и выдачи которой добивается Украина. Об этом в четверг сообщил ТАСС руководитель ассоциации, заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Вопрос вхождения РФ в процесс находится в компетенции начальника международно-правового управления Генпрокуратуры РФ Михаила Виноградова, отметил собеседник агентства.

"По моей информации, по состоянию на вчера никто такую жалобу от имени России подавать не собирался, - сказал Молохов. - Поэтому я вчера, как руководитель международной ассоциации "Таврида", направил обращение в адрес вышестоящего руководства - это заместитель генерального прокурора [Петр] Городов, который курирует этот вопрос. Надеюсь, либо он, либо сам генеральный прокурор [Игорь] Краснов вмешаются в эту ситуацию и все-таки мы увидим появление государства Россия в кассационной инстанции в голландском суде".

Молохов добавил, что на сегодняшний день речь идет только об одной жалобе в высшую голландскую судебную инстанцию - от музеев Крыма. Как считает замруководителя рабочей группы, ее будет недостаточно, чтобы переломить ситуацию в пользу музеев.

"Сегодня мы имеем такую ситуацию, что крымские музеи остались один на один в голландском суде с государством Украина. А Россия фактически уклоняется от участия в процессе, что, на мой взгляд, недопустимо. Жалоб [в Верховный суд Нидерландов] должно быть две. Жалоба от крымских музеев будет подана в любом случае", - сказал собеседник агентства.

Говоря о ходе доследственной проверки, которую по факту хищения коллекции скифского золота организовал СК России, Молохов отметил, что сейчас следователи опрашивают должностных лиц Минкульта России и Крыма, а также сотрудников музеев.

В конце октября Апелляционный суд Амстердама (Нидерланды) постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Глава Крыма Сергей Аксенов в декабре обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой подключить Генеральную прокуратуру к тяжбе о принадлежности коллекции. В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская сторона следит за развитием ситуации. Позиция РФ заключается в том, что ценности должны находиться в Крыму.