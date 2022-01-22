В Якутии зафиксировали максимум заболевших коронавирусом за сутки

ЯКУТСК, 22 января. /ТАСС/. Количество выявленных за последние сутки случаев заражения коронавирусом в Якутии составило 1 003 человека. О новом максимальном показателе сообщил в субботу оперштаб региона в своем Telegram-канале .

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"На 22.01.2022 года выявлено 1 003 новых случая коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении. Из них 782 случая зафиксировано в Якутске.

Ранее максимум заболевших ковидом был зафиксирован 21 января, число выявленных за последние сутки случаев заражения коронавирусом тогда составило 859 человек.

В Якутске действуют ограничительные меры. Власти региона приостановили в столице региона деятельность фудкортов, аттракционов и сократили время работы ресторанов и кафе до 23:00. До 30 января все школьники в Якутске будут учиться дистанционно. Крупнейший вуз Якутии, Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ), отправляет с 24 января до 1 марта на удаленку всех студентов, кроме обучающихся в мединституте. В Якутске приостановили спектакли, постановки, концерты, с пятницы не принимают посетителей музеи.

По данным оперштаба, первый компонент вакцины от коронавируса получили 77,4% взрослых жителей региона, в Якутске - 79,91%. Всего ревакцинировались 112 925 человек.