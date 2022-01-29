"Омикрон" обнаружен в 78 регионах России. Главное о коронавирусе за 29 января

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 11 615 779 случаев заражения, из них новых — 113 122. За сутки умерло 668 человек, за весь период — 330 111. Госпитализированы 14 570 человек, что на 3,7% выше показателя предыдущего дня.
- Число регионов России, где обнаружили омикрон-штамм коронавируса, выросло за сутки с 74 до 78
- На курортах Кубани не планируют вводить дополнительные ограничения. В регионе QR-код нужен для посещения магазинов (кроме тех, где продается продукция первой необходимости), кинотеатров, театров, спортивных, массовых и деловых мероприятий, бассейнов, фитнес-клубов, предприятий сферы бытовых услуг, торгово-развлекательных комплексов, в том числе многофункциональных. В отель заселиться можно только вакцинированым или переболевшим ковидом туристам.
- Поликлиники в регионах получат более 7,3 млрд рублей от кабмина. Люди чаще стали обращаться в поликлиники и основная нагрузка легла на амбулаторную сеть, пояснил глава правительства Михаил Мишустин.
- Рост заболеваемости связан с увеличением охвата тестирования, считает врач-имунолог Владислав Жемчугов. Он также сообщил, что количество тестов нужно только наращивать, это поможет выявить ковид в легкой форме и снизить число госпитализаций.
Москва
- Всего зафиксировано 2 309 904 случаев заражения, из них новых — 26 488. Госпитализированы 1 419 человек. Число умерших возросло на 76 против 74 днем ранее, до 38 810. Количество выздоровевших в Москве увеличилось на 5 410, до 1 951 552.
Мир
- Всего зафиксировано более 370,4 млн случаев заражения, умерли 5 652 445 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).