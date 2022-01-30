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Все новости
Минимум смертей за сутки в России с 28 июня.
Минимум смертей за сутки в России с 28 июня.
Минимум смертей за сутки в России с 28 июня.
Минимум смертей за сутки в России с 28 июня.
Минимум смертей за сутки в России с 28 июня.
Пандемия COVID-19

Минимум смертей за сутки в России с 28 июня. Главное о коронавирусе за 30 января

© Сергей Карпухин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 11 737 007 случаев заражения, из них новых — 121 228. За сутки умерло 617 человек, за весь период — 330 728. Число умерших за сутки оказалось минимальным с 28 июня 2021 года. Госпитализированы 9 883 человек, что на 32,2% ниже показателя предыдущего дня.
  • Минпросвещения не планирует переводить все российские школы на удаленку из-за ковида, регионы будут принимать решение о формате обучения самостоятельно. 
  • Коэффициент распространения коронавируса вырос до 1,56.
  • Директор Центра им. Гамалеи заявил, что ревакцинированные "Спутником Лайт" в течение трех месяцев имеют 100%-ную защиту от "омикрона". 

Москва

  • Всего зафиксировано 2 333 934 случаев заражения, из них новых — 24 030.  Число умерших возросло на 77 против 76 днем ранее, до 38 887. Количество случаев выздоровления в Москве увеличилось на 5 025, до 1 956 577.

Мир

  • Всего зафиксировано более 373 млн случаев заражения, умерли 5 659 732 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В Сан-Марино возобновляют вакцинный туризм для получения "Спутника Лайт". Бустер уже решили сделать 832 человека, несмотря на то что "Спутник" остается непризнанной вакциной в ЕС.
Теги
Пандемия COVID-19
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