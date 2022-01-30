Минимум смертей за сутки в России с 28 июня. Главное о коронавирусе за 30 января

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 11 737 007 случаев заражения, из них новых — 121 228. За сутки умерло 617 человек, за весь период — 330 728. Число умерших за сутки оказалось минимальным с 28 июня 2021 года. Госпитализированы 9 883 человек, что на 32,2% ниже показателя предыдущего дня.
- Минпросвещения не планирует переводить все российские школы на удаленку из-за ковида, регионы будут принимать решение о формате обучения самостоятельно.
- Коэффициент распространения коронавируса вырос до 1,56.
- Директор Центра им. Гамалеи заявил, что ревакцинированные "Спутником Лайт" в течение трех месяцев имеют 100%-ную защиту от "омикрона".
Москва
- Всего зафиксировано 2 333 934 случаев заражения, из них новых — 24 030. Число умерших возросло на 77 против 76 днем ранее, до 38 887. Количество случаев выздоровления в Москве увеличилось на 5 025, до 1 956 577.
Мир
- Всего зафиксировано более 373 млн случаев заражения, умерли 5 659 732 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Сан-Марино возобновляют вакцинный туризм для получения "Спутника Лайт". Бустер уже решили сделать 832 человека, несмотря на то что "Спутник" остается непризнанной вакциной в ЕС.