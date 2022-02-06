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В России больше миллиона заражений за неделю.
В России больше миллиона заражений за неделю.
В России больше миллиона заражений за неделю.
В России больше миллиона заражений за неделю.
Пандемия COVID-19

В России больше миллиона заражений за неделю. Главное о коронавирусе за 6 февраля

© Петр Ковалев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 12 810 118 случаев заражения, из них новых — 180 071. За сутки умер 661 человек, за весь период — 335 414.
  • В России за неделю выявили больше миллиона случаев заражения коронавирусом. Это почти на 71% превысило показатель предыдущих семи дней.
  • Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что для вакцинации против коронавируса детей от шести месяцев до шести лет может быть использован интраназальный препарат.
  • Воспитанники Санкт-Петербургского суворовского военного училища начнут проходить вакцинацию от коронавируса в одной из детских поликлиник с 7 февраля.
  • Большинство детей, по предварительным наблюдениям, переносят штамм коронавируса "омикрон" без последствий для организма, сообщила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Москва

  • Всего зафиксировано 2 495 891 случай заражения, из них новых — 18 856 (данные Оперштаба Москвы).

Мир

  • Всего зафиксировано более 393,7 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Акция протеста против коронавирусных ограничений, инициированная дальнобойщиками, продолжается в Оттаве восьмой день. По свидетельству корреспондента ТАСС, в субботу манифестация стала больше похожа на народные гуляния, чем на протестное мероприятие.
Теги
Пандемия COVID-19
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