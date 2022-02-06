В России больше миллиона заражений за неделю. Главное о коронавирусе за 6 февраля

Россия
- Всего зафиксировано 12 810 118 случаев заражения, из них новых — 180 071. За сутки умер 661 человек, за весь период — 335 414.
- В России за неделю выявили больше миллиона случаев заражения коронавирусом. Это почти на 71% превысило показатель предыдущих семи дней.
- Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что для вакцинации против коронавируса детей от шести месяцев до шести лет может быть использован интраназальный препарат.
- Воспитанники Санкт-Петербургского суворовского военного училища начнут проходить вакцинацию от коронавируса в одной из детских поликлиник с 7 февраля.
- Большинство детей, по предварительным наблюдениям, переносят штамм коронавируса "омикрон" без последствий для организма, сообщила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Москва
- Всего зафиксировано 2 495 891 случай заражения, из них новых — 18 856 (данные Оперштаба Москвы).
Мир
- Всего зафиксировано более 393,7 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Акция протеста против коронавирусных ограничений, инициированная дальнобойщиками, продолжается в Оттаве восьмой день. По свидетельству корреспондента ТАСС, в субботу манифестация стала больше похожа на народные гуляния, чем на протестное мероприятие.