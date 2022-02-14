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Комбинация AstraZeneca и "Спутника Лайт".
Пандемия COVID-19

Комбинация AstraZeneca и "Спутника Лайт". Главное о коронавирусе за 14 февраля

© Владимир Гердо/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 14 313 965 случаев заражения, из них новых — 180 456. За сутки умерли 683 человека, за весь период — 340 931. Госпитализирован 10 451 человек​​​​​, что на 17,4% меньше показателя предыдущего дня.  
  • В Петербурге не станут продлевать антиковидные ограничения для детей.
  • Исследование показало безопасность комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт".
  • В Роспотребнадзоре разработали детектор, обнаруживающий COVID-19 на самых ранних стадиях.
  • Минздрав оценил состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского как стабильное.

Москва

  • Всего зафиксировано 2 613 492 случая заражения, из них новых — 9 616. Госпитализированы 905 человек.

Мир

  • Всего зафиксировано более 412,2 млн случаев заражения, умерли 5 818 108 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Заразилась супруга наследника британского престола принца Чарльза.
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Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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