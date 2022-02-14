Комбинация AstraZeneca и "Спутника Лайт". Главное о коронавирусе за 14 февраля

Россия
- Всего зафиксировано 14 313 965 случаев заражения, из них новых — 180 456. За сутки умерли 683 человека, за весь период — 340 931. Госпитализирован 10 451 человек, что на 17,4% меньше показателя предыдущего дня.
- В Петербурге не станут продлевать антиковидные ограничения для детей.
- Исследование показало безопасность комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт".
- В Роспотребнадзоре разработали детектор, обнаруживающий COVID-19 на самых ранних стадиях.
- Минздрав оценил состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского как стабильное.
Москва
- Всего зафиксировано 2 613 492 случая заражения, из них новых — 9 616. Госпитализированы 905 человек.
Мир
- Всего зафиксировано более 412,2 млн случаев заражения, умерли 5 818 108 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Заразилась супруга наследника британского престола принца Чарльза.