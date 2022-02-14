Комбинация AstraZeneca и "Спутника Лайт". Главное о коронавирусе за 14 февраля

Пандемия COVID-19

Более 110 стран отстают от намеченных ВОЗ темпов охвата населения прививками от ковида

Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что "низкий охват вакцинацией и низкие темпы тестирования в некоторых странах создают идеальные условия для появления новых вариантов коронавируса"

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