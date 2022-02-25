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Пандемия COVID-19

Послабления в Москве. Главное о коронавирусе за 25 февраля

© Александр Щербак/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 16 052 028 случаев заражения, из них новых — 123 460. За сутки умерли 787 человек, за весь период — 349 365. Госпитализированы 14 937 человек​​​​​, что на 73% больше показателя предыдущего дня. 
  • Минздрав сообщил о нормализации ситуации с ковидом в последние несколько дней.
  • Уровень коллективного иммунитета за неделю снизился с 59,7% до 57,8%.

Москва

  • Всего зафиксировано 2 687 163 случая заражения, из них новых — 3 333. Госпитализированы 543 человека.
  • Требование о переводе 30% работников в столице на удаленку вместо обязательного становится рекомендательным, москвичи старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями с 28 февраля смогут снова пользоваться общественным транспортом города бесплатно.
  • Уровень коллективного иммунитета за неделю снизился до 52,8%.

Мир

  • Всего зафиксировано более 431,9 млн случаев заражения, умерли 5 930 889 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
Теги
Пандемия COVID-19
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