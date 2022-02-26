Больше 430 млн заражений в мире, детская вакцина. Главное о коронавирусе за 26 февраля

Россия
- Всего зафиксировано 16 175 023 случая заражения, из них новых — 122 995. За сутки умерли 793 человека, за весь период — 350 158.
- Россия готова сотрудничать со всеми, кто заинтересован в борьбе с коронавирусной инфекцией и в повышении охвата вакцинацией, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
- Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 14 324, что на 4,1% меньше показателя предыдущего дня (14 937).
- Около 100 человек уже получили назальную вакцину против коронавируса в рамках клинических исследований, добровольцы чувствуют себя хорошо, побочных эффектов нет, сообщил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Кроме того, центр подал документы для изменения протокола клинических исследований вакцины против коронавируса у детей от шести до 11 лет, работа с детьми может начаться через пару недель.
Москва
- Всего зафиксировано 2 691 110 случаев заражения, из них новых — 3 947.
Мир
- Всего зафиксировано более 433,3 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 430 млн, а количество летальных исходов — 5,92 млн. сообщила ВОЗ. Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США — 78 050 838. Далее следуют Индия (42 894 345), Бразилия (28 484 890), Франция (21 879 794) и Великобритания (18 773 168).