Правда ли, что всех россиян чипируют к 2025 году?

Такой приказ и стратегия действительно существовали. Но задачей последней было преодоление технологического отставания отечественной электронной промышленности от мирового уровня, повышение конкурентоспособности ее продукции и увеличение объемов продаж. Чипирование людей к какому-либо сроку или вообще как идея в документах не упоминается. Из их текста ясно, что речь в приведенной выше цитате идет не о целях, которые власти перед собой ставили, а о ситуации в мире, с которой, как они ожидали, им придется иметь дело. То есть 16 лет назад российские чиновники допускали, что, возможно, к 2025 году развитие технологий позволит людям вживлять себе гаджеты, так или иначе связанные со здоровьем. Но этого, очевидно, не произошло.

Кроме того, документы от 2007 года нельзя считать актуальными — последний раз Стратегию развития электронной промышленности обновляли в 2020 году на период до 2030 года. И в ней нет формулировок, в которых можно было бы заподозрить планы по чипированию населения.

Также отметим, что в 2008 году Министерство промышленности и энергетики было разделено — на Министерство промышленности и торговли и Министерство энергетики соответственно.

Теории заговора, мол, государства, корпорации и отдельные миллиардеры собираются тайно чипировать людей, чтобы их потом контролировать, появляются не впервые. Так, во время пандемии фейк о чипах в вакцинах от коронавируса был довольно распространен. И потому регулярно опровергался.

Например, в 2020 году заведующий отделом общей вирусологии Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Георгий Игнатьев заявлял, что поместить в вакцину чип технически невозможно. Директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава РФ Вадим Тарасов также отмечал, что технологии для внедрения чипов через вакцину не существует и "вакцина не более чем вакцина, которая создана на понятной платформе, состоит из понятных конструктивных элементов, по которым никак нельзя вас чипировать или другие заговорщические действия совершить". А специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков в том же 2020 году назвал историю про всеобщую чипизацию, жидкие наночипы и все остальное откровенной фантастикой дурного пошиба. По его мнению, уровень технологий для создания "жидких наночипов" сравним с тем, чтобы "200 лет назад мечтать о космических полетах".

Руководитель научного направления "Микроэлектроника" ИНМЭ РАН Николай Шелепин также критикует идею всеобщего чипирования населения. В беседе с ТАСС он отметил, что для этого нет ни технологической готовности, ни нормативной базы, ни необходимости. "Никакого тотального чипирования не будет. Нет ни одного нормативного акта и плана, в котором бы рассматривалась возможность чипировать человека без его воли, — подчеркнул эксперт. — А чтобы существовал бесконтактный интерфейс между какой-то микросхемой где-то внутри человека, у этой микросхемы должна быть антенна, причем чем дальше устройство, с которым должна контактировать микросхема, тем больший размер антенны должен быть. Такие размеры невозможно чипировать в человека. А когда говорят о наночипах, которые мы не заметим и нас всех прочипируют, то такие чипы просто не будут иметь энергии, чтобы что-то делать, это просто глупость".