Нобелевская премия по медицине и отказ Молдавии от газа из России. Главное за 2 октября

Нобелевская премия по медицине

Каталин Карико и Дрю Вайсман получили Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за изучение РНК для вакцин от COVID-19. Благодаря их открытиям, лауреаты способствовали беспрецедентному ускорению разработки лекарства в период пандемии, сообщили в Нобелевской ассамблее. В будущем эту технологию можно будет использовать для доставки препаратов и лечения рака, отметили в организации.

Отказ Молдавии от российского газа

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов объяснил отказ от поставок российского газа более выгодным предложением со стороны европейских поставщиков. По его словам, республика получает энергоресурс дешевле, чем прописано в контракте с "Газпромом". В российской компании в свою очередь сообщили, что получают от "Молдовагаза" ежесуточные заявки на поставку и выполняют их.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что страна купила газ, который в итоге по происхождению, скорее всего, окажется российским.

Запрет на въезд в Болгарию российских машин

Запрет на въезд машин с российской регистрацией на территорию Болгарии начнет действовать с 2 октября. Директор пограничной полиции главный комиссар Антон Златанов не смог сказать, сколько автомобилей въехали в страну за последние месяцы, но отметил, что речь идет о незначительном количестве. В консульском отделе посольства России сообщили, что власти республики не информировали дипведомство по этому вопросу.

Восстановление конституционного строя в Нигере

Нигер принял алжирскую инициативу по восстановлению конституционного строя. Глава МИД Алжира Ахмед Аттаф в ближайшее время отправится в Ниамей для проведения предварительных переговоров со всеми заинтересованными сторонами. В дипведомстве также выразили надежду, что решение повысит шансы на мирное разрешение кризиса в стране.

Задержание подозреваемого в шпионаже жителя ЛНР

В ЛНР задержали местного жителя, который передавал Украине данные о местах дислокации и передвижении сил Народной милиции и Вооруженных сил России. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж).