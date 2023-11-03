У северных берегов Сахалина прогнозируют волны до 3 м

Шторм ожидается в Охинском районе ночью и днем 4 ноября

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют опасное волнение моря на севере Сахалина, сообщили ТАСС в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Опасный подъем уровня моря, штормовое волнение прогнозируются ночью и днем 4 ноября у берегов Охинского района", - рассказали в управлении.

По информации синоптиков, высота волн будет достигать 3 м.

По информации Агентства по делам ГО, ЧС и ПБ Сахалинской области, подъем уровня воды прогнозируется в море у берегов на участке между селами Москальво и Рыбновск. Ожидается подтопление береговых объектов.

Ранее сообщалось о циклоне с сильными дождями и ветром на Сахалине. Непогода нарушила работу паромной переправы между островом и материком. Ожидается, что погода в регионе начнет улучшаться к вечеру пятницы.