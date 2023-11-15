В Минздраве рассказали о состоянии еще 40 россиян, эвакуированных из Газы

Как сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, оно удовлетворительное

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Врачи оценивают состояние еще 40 российских граждан, эвакуированных из сектора Газа, как удовлетворительное, их допустили к перелету в Москву. Об этом ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Ранее третья группа из 40 россиян пересекла КПП "Рафах".

"Из сектора Газа в расположение российских медицинских специалистов прибыли 40 граждан России, из них 16 детей и одна беременная женщина. Все они осмотрены специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ и федеральных медицинских организаций министерства. При необходимости пациентам с неинфекционными заболеваниями, в частности с артериальной гипертонией, выданы необходимые лекарственные препараты. Все 40 человек допущены к перелету в Москву. Состояние их оценивается как удовлетворительное", - сказал он.

Предварительно, вылет очередной группы в РФ планируется завтра, 16 ноября, добавил Кузнецов.

Эвакуация из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС РФ совместно с дипломатами. Первая группа из 70 граждан РФ перешла через КПП "Рафах" на территорию Египта 12 ноября. Как сообщала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, всего в списки на эвакуацию из сектора Газа записались свыше 1 тыс. человек, среди них есть и граждане РФ, и соотечественники, и 300 несовершеннолетних. Накануне самолет Ил-76 МЧС РФ, на борту которого находилась вторая группа эвакуированных из сектора Газа граждан России из 98 человек, совершил посадку в аэропорту Домодедово.