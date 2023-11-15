15 ноября, 07:05
Палестино-израильский конфликт

В Минздраве рассказали о состоянии еще 40 россиян, эвакуированных из Газы

Как сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, оно удовлетворительное

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Врачи оценивают состояние еще 40 российских граждан, эвакуированных из сектора Газа, как удовлетворительное, их допустили к перелету в Москву. Об этом ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Читайте также
Операция без сроков и закрытие больниц в Газе. Конфликт на Ближнем Востоке

Ранее третья группа из 40 россиян пересекла КПП "Рафах".

"Из сектора Газа в расположение российских медицинских специалистов прибыли 40 граждан России, из них 16 детей и одна беременная женщина. Все они осмотрены специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ и федеральных медицинских организаций министерства. При необходимости пациентам с неинфекционными заболеваниями, в частности с артериальной гипертонией, выданы необходимые лекарственные препараты. Все 40 человек допущены к перелету в Москву. Состояние их оценивается как удовлетворительное", - сказал он.

Предварительно, вылет очередной группы в РФ планируется завтра, 16 ноября, добавил Кузнецов.

Эвакуация из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС РФ совместно с дипломатами. Первая группа из 70 граждан РФ перешла через КПП "Рафах" на территорию Египта 12 ноября. Как сообщала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, всего в списки на эвакуацию из сектора Газа записались свыше 1 тыс. человек, среди них есть и граждане РФ, и соотечественники, и 300 несовершеннолетних. Накануне самолет Ил-76 МЧС РФ, на борту которого находилась вторая группа эвакуированных из сектора Газа граждан России из 98 человек, совершил посадку в аэропорту Домодедово. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация