15 ноября, 07:20
Палестино-израильский конфликт

Палестинские врачи эвакуировали раненых, пациентов и медперсонал из больницы "Аль-Кудс"

Вывезти их удалось после осады, "на протяжении которой не получалось доставить в медучреждение медикаменты и гуманитарные грузы", уточнили в Палестинском обществе Красного Полумесяца

КАИР, 15 ноября. /ТАСС/. Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) смогло вывезти из больницы "Аль-Кудс" на севере сектора Газа раненых, пациентов и медиков. Об этом организация написала на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

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"Это был трудный и опасный день. Сегодня нам удалось эвакуировать пациентов, раненых, членов их семей и медицинских работников, оказавшихся заблокированными в больнице "Аль-Кудс". Это произошло после осады, которая длилась почти 10 дней и на протяжении которой не получалось доставить в медучреждение медикаменты и гуманитарные грузы", - говорится в заявлении медиков. Информации о том, сколько конкретно человек удалось эвакуировать, не приводится.

Покинувших больницу "Аль-Кудс" направляют в южные районы Газы, которые уже страдают от нехватки топлива и лекарств, отмечают в PRCS.

14 ноября в организации заявили о неудачной попытке эвакуации порядка 300 сотрудников и пациентов больницы "Аль-Кудс" на севере палестинского анклава, которые остаются заблокированными в здании больницы без еды, воды и электричества. 13 ноября в PRCS сообщили, что колонна автомобилей, направлявшаяся для эвакуации пациентов и персонала больницы "Аль-Кудс" на севере сектора Газа, была вынуждена повернуть назад из-за интенсивных обстрелов в районе этого медучреждения.

8 ноября арабские СМИ проинформировали о нанесении Израилем ударов по "Аль-Кудс". В свою очередь израильские военные утверждали, что удары были нанесены по боевикам палестинского радикального движения ХАМАС, которые находились в прилегающем к больнице здании, что привело к "вторичным взрывам". Израильская сторона неоднократно обвиняла сторонников ХАМАС в том, что они располагают объекты своей инфраструктуры в непосредственной близости от гражданских объектов, а также в тоннелях под ними. 

Теги:
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