17 ноября, 12:57
ЕГЭ

В ЕГЭ-2024 по математике запретили пользоваться калькулятором

В качестве дополнительного средства разрешается принести на экзамен только линейку

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Участникам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике в 2024 году использовать калькулятор будет запрещено. В качестве дополнительного средства разрешается принести на экзамен только линейку, следует из проекта совместного приказа Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, опубликованного на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

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"Допускается использование участниками экзаменов следующих средств обучения и воспитания по соответствующим учебным предметам: по математике - линейка, не содержащая справочной информации для построения чертежей и рисунков", - говорится в документе.

Ранее непрограммируемый калькулятор разрешили использовать выпускникам девятых классов в рамках основного государственного экзамена по математике в 2024 году.

Согласно проекту, использовать непрограммируемый калькулятор можно на ЕГЭ по биологии, географии, физике и химии.

ЕГЭ в 2024 году планируется провести с 22 марта по 1 июля. Проведение экзамена разделено на три периода: досрочный - с 22 марта по 12 апреля - вместе с резервными днями, которые завершаются 22 апреля, основной вместе с резервными днями - с 23 мая по 1 июля, дополнительный - 4-9 сентября.

В новость внесена правка (в 16:43 мск) - передается с исправлением в пятом абзаце. 

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РоссияЕГЭ
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