Отпевание Амана Тулеева пройдет в Знаменском соборе Кемерова

Прощание с экс-губернатором пройдет 22 ноября в Музыкальном театре Кузбасса имени А.К. Боброва

ТАСС, 21 ноября. Отпевание бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева, возглавлявшего регион на протяжении 20 лет, пройдет в Знаменском кафедральном соборе Кемерова 22 ноября. Об этом сообщили в Кузбасском региональном институте развития профессионального образования, ректором которого был Тулеев.

"Уважаемые кузбассовцы! В 13:00 состоится отпевание в Знаменском кафедральном соборе города Кемерово", - говорится в сообщении.

Накануне в институте сообщили, что прощание с экс-губернатором пройдет 22 ноября в Музыкальном театре Кузбасса имени А.К. Боброва.

Аман Тулеев, умерший в понедельник в возрасте 79 лет, трижды выдвигался в президенты и больше 20 лет руководил Кузбассом.

Работа Тулеева в Кемеровской области началась в период экономического кризиса, когда бастовавшие шахтеры перекрывали Транссиб, а закончилась трагедией - пожаром в торговом центре "Зимняя вишня", унесшим жизни 60 человек.