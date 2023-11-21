21 ноября, 04:58
Умер Аман Тулеев

Отпевание Амана Тулеева пройдет в Знаменском соборе Кемерова

Аман Тулеев. Максим Григорьев/ ТАСС, архив
Аман Тулеев
© Максим Григорьев/ ТАСС, архив

Прощание с экс-губернатором пройдет 22 ноября в Музыкальном театре Кузбасса имени А.К. Боброва

ТАСС, 21 ноября. Отпевание бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева, возглавлявшего регион на протяжении 20 лет, пройдет в Знаменском кафедральном соборе Кемерова 22 ноября. Об этом сообщили в Кузбасском региональном институте развития профессионального образования, ректором которого был Тулеев.

Читайте также
Биография Амана Тулеева

"Уважаемые кузбассовцы! В 13:00 состоится отпевание в Знаменском кафедральном соборе города Кемерово", - говорится в сообщении.

Накануне в институте сообщили, что прощание с экс-губернатором пройдет 22 ноября в Музыкальном театре Кузбасса имени А.К. Боброва.

Аман Тулеев, умерший в понедельник в возрасте 79 лет, трижды выдвигался в президенты и больше 20 лет руководил Кузбассом.

Работа Тулеева в Кемеровской области началась в период экономического кризиса, когда бастовавшие шахтеры перекрывали Транссиб, а закончилась трагедией - пожаром в торговом центре "Зимняя вишня", унесшим жизни 60 человек. 

Теги:
Тулеев, Аман ГумировичРоссияКемеровская областьУмер Аман Тулеев
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация