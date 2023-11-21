21 ноября, 17:20
Умер Аман Тулеев

Путин не посетит прощание с Тулеевым в Кемерове

Похороны экс-губернатора Кемеровской области пройдут 22 ноября

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не планирует приезжать в Кемерове на прощание с экс-губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым, умершим накануне в возрасте 79 лет. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Тулеев больше 20 лет руководил Кузбассом, занимал различные федеральные посты, трижды выдвигался в президенты РФ.

"Нет, не планируется", - сказал Песков в ответ на вопрос, намерен ли Путин приехать на прощание с Тулеевым. Похороны пройдут 22 ноября в Кемерове.

Ранее Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Тулеева, назвал его человеком действительно государственного масштаба, биография которого связана с переломными событиями в истории России. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТулеев, Аман ГумировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичУмер Аман Тулеев
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