21 ноября, 21:08
Умер Аман Тулеев

В Кемерове простятся с экс-губернатором Кузбасса Аманом Тулеевым

Его похоронят на Центральном кладбище города

КЕМЕРОВО, 22 ноября. /ТАСС/. Прощание с бывшим губернатором Кузбасса Аманом Тулеевым состоится в Музыкальном театре Кузбасса имени Боброва в Кемерове.

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Отпевание пройдет в Знаменском кафедральном соборе Кемерова, сообщили в Кузбасском региональном институте развития профессионального образования, ректором которого был Тулеев. Экс-губернатора похоронят на Центральном кладбище №1 в Кемерове.

Президент России Владимир Путин ранее выразил соболезнования родным и близким Тулеева. По словам главы государства, бывший губернатор Кемеровской области был человеком "государственного масштаба, биография которого связана с переломными событиями в истории России".

Тулеев умер 19 ноября в возрасте 79 лет. Действующий глава Кузбасса Сергей Цивилев, сообщивший о смерти Тулеева, назвал его народным губернатором, который сумел вывести регион из кризиса. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей ЕвгеньевичУмер Аман Тулеев
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