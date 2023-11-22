В Кемерове простятся с экс-губернатором Кузбасса Аманом Тулеевым

Его похоронят на Центральном кладбище города

КЕМЕРОВО, 22 ноября. /ТАСС/. Прощание с бывшим губернатором Кузбасса Аманом Тулеевым состоится в Музыкальном театре Кузбасса имени Боброва в Кемерове.

Отпевание пройдет в Знаменском кафедральном соборе Кемерова, сообщили в Кузбасском региональном институте развития профессионального образования, ректором которого был Тулеев. Экс-губернатора похоронят на Центральном кладбище №1 в Кемерове.

Президент России Владимир Путин ранее выразил соболезнования родным и близким Тулеева. По словам главы государства, бывший губернатор Кемеровской области был человеком "государственного масштаба, биография которого связана с переломными событиями в истории России".

Тулеев умер 19 ноября в возрасте 79 лет. Действующий глава Кузбасса Сергей Цивилев, сообщивший о смерти Тулеева, назвал его народным губернатором, который сумел вывести регион из кризиса.