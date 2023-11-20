От "рельсовых войн" до "Зимней вишни". Не стало Амана Тулеева

Аман Тулеев, умерший 20 ноября в возрасте 79 лет, был одним из самых ярких политиков времен распада Советского Союза и строительства новой России. Он трижды выдвигался в президенты и больше 20 лет руководил Кузбассом.

Работа Тулеева в Кемеровской области началась в период глубокого экономического кризиса, когда бастовавшие шахтеры перекрывали Транссиб, продолжилась бурным расцветом региона, а закончилась трагедией - пожаром в торговом центре "Зимняя вишня", унесшим жизни 60 человек.

Начало политической карьеры

Политическая карьера профессионального железнодорожника Тулеева началась в 1989 году, когда он принял участие в выборах народных депутатов СССР. Как признавал сам политик в книге "Преодоление" (2010), первый блин оказался комом, но именно эта неудача стала отправной точкой для дальнейших успехов, ведь он "не привык мириться с поражениями".

Уже в 1990 году Тулеев был избран в Кемеровский облсовет и стал народным депутатом РСФСР, а также главой Кемеровского облисполкома. Последней должности он лишился в конце 1991 года, но региональным парламентом руководил еще несколько лет - до лета 1996-го.

Карьера Тулеева быстро вышла на федеральный уровень - в 1991 году он впервые выдвинулся на выборы президента, на которых занял четвертое место. Опыт президентской кампании он повторил еще дважды: в 1996 году Тулеев снял свою кандидатуру в пользу лидера КПРФ Геннадия Зюганова, а в 2000-м опередил председателя ЛДПР Владимира Жириновского.

Участвовал кузбасский политик и в парламентских выборах - в 1995 году он вошел в первую стройку списка компартии, но впоследствии отказался от мандата. Со временем отношения с коммунистами разладились - по словам самого Тулеева, жирная точка была поставлена после того, как Зюганов в конфликте главы Кузбасса с группой МИКОМ встал на сторону компании. С 2003 года кемеровский политик вошел в "Единую Россию", чье отделение в Кемеровской области на протяжении 15 лет позиционировалось именно как "команда Тулеева".

В Москву и обратно

Тулеев объяснял свое решение выдвигаться на президентские выборы в 1990-е годы "категорическим неприятием так называемых реформ, проводимых Борисом Ельциным". Именно при Ельцине, однако, он в 1996 году стал министром по делам СНГ, а 1997-м президент подписал указ под номером 666 о назначении Тулеева главой администрации Кузбасса. В 1999 году Ельцин наградил его орденом Почета, но политик отказался: "Я не спал ночами, не находил себе места днем. Одним словом, решение далось мне нелегко, но поступить иначе я не мог".

После назначения главой Кемеровской области Тулеев встретился с Ельциным. "Выйдя от президента, в глубине души был уверен, что посылают меня в Кузбасс только затем, чтобы заглушить предстоящую забастовку, чтобы я уговорил людей, и все, - вспоминал он. - Дальше без денег в дотационном регионе ни один глава не удержится".

Ситуация в области действительно накалялась: к лету 1997 года убытки нерентабельных предприятий промышленности, строительства и транспорта достигали колоссальных размеров, добыча угла по сравнению с советскими годами сократилась на треть, а зарплату не платили по несколько месяцев.

Через "рельсовые войны"

Бастующие шахтеры шли на встречи с Тулеевым, выигравшим в 1997 году губернаторские выборы, и ему удавалось заручиться их доверием, но в целом обстановка ухудшалась - к началу 1998-го правительственный долг перед работниками угольной отрасли достиг 960 млрд рублей. Весной шахтеры перекрыли Транссибирскую магистраль, не пропуская ни грузовые, ни пассажирские поезда. По словам губернатора, больше всего он боялся рукопашной прямо на рельсах: с одной стороны - разъяренные горняки, с другой - возмущенные пассажиры.

Как вспоминал Тулеев, "Кузбасс держал страну за горло полтора месяца". После того как губернатор ввел в области режим чрезвычайной ситуации, последовала реакция федерального центра и в регион стали поступать хоть какие-то деньги. Тулеев добился снижения тарифов на перевозку угля, и начиная с 1999 года ситуация в угольной отрасли стала выправляться. К 2017 году Кемеровская область увеличила свою долю в добыче угля в стране в полтора раза - с 40% до 60%.

Тулеев никогда не стеснялся в выражениях, когда говорил о шахтерах, нарушающих правила и требования безопасности: "Пьяный в шахте, на горных работах - это тот же террорист". Критиковал он и компании, которые гнались за объемом добычи в ущерб рабочим. "Уголь любой ценой нам не нужен", - говорил губернатор. Он обязал предприятия региона выплачивать семьям погибших горняков по миллиону рублей сверх положенных государственных выплат.

Договоры и конфликты

Во главе Кузбасса Тулеев сформировал собственный формат работы с бизнесом. Крупные холдинги и промышленные объединения подписывали с властями соглашения о сотрудничестве, предполагавшие определенные суммы инвестиций и налогов, выделение денег на нужды области, социальную сферу и благоустройство, финансирование губернаторских акций.

Глава региона признавался, что встречи с бизнесом проходили довольно напряженно. В интервью ТАСС он сравнивал их с торгом: "Я говорю: "Хочешь работать - давай договоримся". На "проступки" компаний он реагировал жестко, вплоть до прямых обращений в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ.

Тулеев открыто высказывал свою позицию и не боялся конфликтов, к которым часто привлекал внимание с помощью СМИ. В частности, он много критиковал РЖД по вопросам отгрузки угля и тарифов на его перевозку.

Всегда на контроле

Несмотря на жесткий стиль управления, "своих" Тулеев в обиду не давал и был готов открыто поддержать команду. Большой скандал в Кузбассе разгорелся осенью 2016 года, когда по подозрению в вымогательстве акций угольной компании были арестованы в общей сложности восемь высокопоставленных чиновников и бизнесменов, в том числе два заместителя губернатора и глава регионального управления СК. Тулеев публично предполагал, что целью атаки был он сам: "Я это ощущаю давно, года два идет сильная драка".

Глава региона всегда держал руку на пульсе - в случае аварии на шахте или любого другого происшествия, он брал ситуацию под личный контроль, возглавлял оперативный штаб и был готов выехать на место. Как минимум шесть раз он участвовал в переговорах с преступниками, захватившими заложников.

Поддержка населения

Тулеев добился высокой поддержки населения Кемеровской области, прежде всего старшего поколения и бюджетников. Во многом это было связано с выстроенной в регионе системой социальных выплат и льгот. Так называемая пенсия Тулеева, сокращенный рабочий день для женщин по пятницам, преференции при оплате "коммуналки" и выделении мест в детских садах - далеко не полный список того, чем пользуются сейчас жители Кузбасса. Несмотря на экономические спады, Тулеев никогда не отказывался от социальной поддержки, а активный пиар этой "уникальной системы" принес ему популярность и в других частях страны.

Иногда инициативы кемеровского губернатора шли вразрез с федеральным законодательством - так, в 2016 году он попытался запретить работу коллекторов. Как пояснял Тулеев в интервью ТАСС, отмена регионального закона прокуратурой была ожидаема: "Но прикинул - он [прокурор] отменит, но месяца три я выгадываю, а за это время я вздыблю и страну, и внимание к проблеме привлеку".

Не боялся Тулеев экспериментировать с продвижением необычных тем - например, объявил награду в миллион рублей за поимку йети в Горной Шории. Эта история привлекла туристов на горнолыжный курорт Шерегеш.

"Зимняя вишня" и отставка

Летом 2016 года Тулеев, об отставке которого говорили регулярно, заверял: "Уходить пока не собираюсь, хотя и сейчас уже врагов у меня много". Тем, кто критиковал его в связи с почтенным возрастом и состоянием здоровья, он приводил в пример американского президента Франклина Д. Рузвельта, который четырежды выигрывал выборы, будучи прикованным к инвалидному креслу.

Позиции Тулеева оставались незыблемыми до пожара в "Зимней вишне" 25 марта 2018 года. Возгорание в здании торгового центра, перестроенного из кондитерского комбината, началось на последнем - четвертом - этаже, где находились кинозалы и детская игровая зона. Трагедия унесла жизни 60 человек, в том числе 37 детей, еще около 150 человек пострадали.

Через день в Кузбасс прилетел президент РФ Владимир Путин. На совещании с его участием Тулеев просил прощения лично у главы государства, но людей, вышедших на многотысячный митинг перед зданием регионального правительства, назвал "бузотерами" и "вороньем". "На горе людском вся оппозиционная сила в момент приехала <...>. Это вообще не родственники погибших", - говорил губернатор Путину.

К митингующим в итоге вышел занимавший тогда должность вице-губернатора Сергей Цивилев - он опустился на колени и попросил прощения. 1 апреля Тулеев подал в отставку, сказав, что "с таким тяжелейшим грузом [оставаться] на посту губернатора <...> морально нельзя".

Последние годы жизни

Однако Тулеев не ушел из политики - он получил одно из вакантных мест в региональном парламенте, а уже 10 апреля 2018 года возглавил его. На посту спикера он пробыл только полгода и в выборах в Совет народных депутатов Кемеровской области в сентябре того же года уже не участвовал.

После завершения политической карьеры Тулеев стал ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования. Цивилев, выигравший в 2018 году губернаторские выборы, объяснял, что его предшественник не может не работать.

Утром 20 ноября Цивилев сообщил о смерти Амана Тулеева. Прощание с политиком состоится 22 ноября в Музыкальном театре Кузбасса имени А. К. Боброва в Кемерове.