Фадеев намерен принять участие в проработке амнистии для некоторых категорий женщин

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ранее сообщил, что эту тему уже прорабатывают

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев намерен принять участие в проработке вопроса об объявлении амнистии для некоторых категорий женщин, которые совершили преступления и отбывают наказание.

"Очень хорошо, что Дума отреагировала так быстро. Будем сейчас готовить, детали важны. Я буду в этом участвовать", - сказал он ТАСС.

В понедельник президент России Владимир Путин на заседании СПЧ отметил необходимость принятия решения об амнистии "некоторых категорий женщин", находящихся в местах лишения свободы. Как сообщил позже ТАСС глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, эта тема уже прорабатывается. По его словам, нужно определить, о каких составах преступлений и каком числе заключенных идет речь.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, амнистия не может быть проведена до конца года, так быстро это сделать не получится.

Порядок объявления амнистии

В статье 84 Уголовного кодекса РФ указано, что амнистия объявляется Госдумой в отношении индивидуально не определенного круга лиц. Актом об амнистии лица, совершившие преступления, могут быть освобождены от уголовной ответственности. Лица, осужденные за совершение преступлений, могут быть освобождены от наказания, либо назначенное им наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания, либо такие лица могут быть освобождены от дополнительного вида наказания. С лиц, отбывших наказание, актом об амнистии может быть снята судимость.

Согласно регламенту Госдумы, для объявления амнистии в палату парламента должны быть внесены проекты постановлений о ее объявлении и о порядке применения. Дума рассматривает эти документы в порядке, который установлен для внесения и рассмотрения законопроектов. Указанные постановления принимаются большинством голосов от общего числа депутатов. Затем они должны быть подписаны председателем палаты парламента и официально опубликованы в порядке и срок, установленные федеральным законом.