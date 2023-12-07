В горах Ингушетии обнаружили древние надмогильные стелы

ТАСС, 7 декабря. Четыре древние надмогильные стелы найдены в горах Ингушетии, находки обнаружены в 500 м от архитектурного комплекса "Таргим". Об этом сообщает правительство Ингушетии.

"В горной Ингушетии обнаружили древние надмогильные стелы. 4 надмогильные стелы, являющиеся частью древнего мусульманского кладбища, расположены к северу от архитектурного комплекса "Таргим" на расстоянии 500 м", - сообщается в телеграм-канале правительства республики.

Отмечается, что после проведения исследований и иных соответствующих работ находки пополнят перечень выявленных объектов культурного наследия региона.

Ранее при исследовании архитектурного комплекса "Тумги" были обнаружены три не учтенные подземные коллективные усыпальницы. Один из склепов по форме напоминает редкий тип склепа-святилища с открытой поминальной камерой, сообщалось на официальном сайте Джейрахско-Ассинcкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника. Кроме того, отмечалось, что в Тумгойском ущелье горной Ингушетии также были выявлены несколько объектов культурного наследия ингушей. Также сообщалось об обнаружении ранее не учтенных оснований жилых башен и усыпальниц, а также части заградительной стены в Джейрахском районе Ингушетии.

Занимающий около 65 тыс. гектаров заповедник расположен в Джейрахском районе Ингушетии - единственном горном районе республики. Музей-заповедник создан на основе комплексов памятников истории, культуры и природы Джейрахского, Салгинского, Ассинского ущелий, связанных между собой исторически, этнически, ландшафтно и представляющих собой особую историческую, научную и архитектурную ценность в сочетании с окружающими их уникальными природными комплексами, и является научно-исследовательским и научно-просветительным учреждением. Там сосредоточено множество памятников истории и культуры. Наиболее значительными являются храмы Тхаба-Ерды и Алби-Ерды, замковый комплекс Вовнушки, башенные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал. Эгикал - один из крупнейших средневековых башенных комплексов на территории Ингушетии.