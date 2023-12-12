Закон о занятости населения и открытие КПП на границе с Финляндией. Главное за 12 декабря

Закон "О занятости населения в РФ"

Президент России Владимир Путин подписал закон "О занятости населения в РФ". Документ определяет правовые, экономические и организационные основы государственной политики в этой сфере. В частности, он подразумевает особую поддержку работникам, находящимся под риском увольнения, предпенсионерам, бывшим участникам СВО и членам их семей. Кроме того, фиксируется размер минимального и максимального пособия по безработице и предусмотрена его ежегодная индексация.

Открытие двух КПП на границе с Финляндией

Правительство Финляндии откроет КПП "Ваалимаа" и "Ниирала" с 14 декабря до 14 января. Остальные пункты пересечения останутся закрытыми, сообщила пресс-служба МВД республики. В ведомстве добавили, что страна закроет всю восточную границу, если миграция там продолжится.

Введение уголовной ответственности за нарушение санкций ЕС

Еврокомиссия, Совет ЕС и Европарламент согласовали введение уголовной ответственности за нарушение рестрикций сообщества. Для вступления директивы в силу, ее официальный текст должен быть представлен Совету ЕС и ЕП и официально утвержден. Европейские институты также согласовали проект о конфискации "криминальных активов".

Выдворение из РФ семей потушивших Вечный огонь подростков

Суд Санкт-Петербурга постановил выдворить из России семьи школьников, которые забросали снегом Вечный огонь, потушив его. Кроме того, нарушителям назначили штраф в размере 5 тыс. рублей. Сообщается, что, будучи иностранцами, они не становились на миграционный учет. В пресс-службе МВД уточнили, что родителей поместили в специальный центр для граждан, подлежащих выдворению, а их детей - на временное содержание в спецучреждения.

Отказ в УДО Зареме Мусаевой

Суд отказал в условно-досрочном освобождении Зареме Мусаевой, осужденной на пять лет за мошенничество и применение насилия к полицейскому. По словам адвоката Александра Савина, защита подала ходатайство о ее освобождении в связи заболеванием, препятствующим отбыванию наказания. Он отметил, что у Мусаевой инсулинозависимый диабет с множественными осложнениями.