Сын Алена Делона обвинил сестру в умалчивании о когнитивных нарушениях у отца

Антони Делон заявил, что его сестра "действовала в личных интересах", не рассказав о проблемах со здоровьем у актера, однако не уточнил, какие цели она преследовала

ПАРИЖ, 4 января. /ТАСС/. Сын актера Алена Делона Антони обвинил свою сестру Анушку в сокрытии от семьи информации о когнитивных нарушениях у их отца.

"Моя сестра никогда не сообщала нам с братом (младшим сыном актера Ален-Фабьеном - прим. ТАСС), что в период с 2019 по 2022 год с отцом во время посещения клиники в Швейцарии были проведены пять когнитивных тестов, и он не смог пройти ни один из них", - отметил Антони Делон в интервью журналу Paris Match.

Он считает, что, скрыв информацию о состоянии отца, его сестра "подвергла жизнь артиста опасности". "По мнению врачей, эти тесты демонстрируют когнитивную деградацию, что ставит отца в положение психологической слабости и, следовательно, уязвимости", - сказал сын актера.

По его словам, Анушка, "которая живет в Швейцарии, была контактным лицом в клинике", где проходил обследование Ален Делон. Антони Делон утверждает, что его сестра "действовала в личных интересах", не проинформировав о проблемах со здоровьем у артиста. Он не сообщил, какие именно цели преследовала Анушка Делон.

Он также подчеркнул, что 88-летний актер не очень хорошо себя чувствует. "Дела у него идут плохо, он ослаб, ему все это надоело. Он чувствует напряжение вокруг себя. Мне кажется, что это причиняет ему боль", - констатировал он.

Антони Делон сообщил, что проинформировал правоохранительные органы о действиях сестры. При этом заявление, которое он подал, не дает оснований для последующего судебного преследования Анушки Делон. Она обвинения брата в свой адрес пока не комментировала.

Ситуация вокруг спутницы Делона

Ранее дети актера направили в суд жалобу на спутницу отца Хироми Роллен, обвинив ее в причинении морального вреда. Позже Делон присоединился к этой жалобе. По данным телеканала France 3, женщина, в частности, "вскрывала личную корреспонденцию актера", а также похищала его письма. В соответствии с французским уголовным законодательством, за подобные действия может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, а также штраф, размер которого может достигать €45 тыс.

Отдельную жалобу против 66-летней женщины подал Антони Делон. Он обвинил ее в "домогательстве, насилии над уязвимым лицом, злоупотреблении слабостью и жестоком обращении с собаками актера".

В свою очередь женщина подала жалобу против детей артиста, обвинив их в клевете, насилии и краже.