В регионах ПФО зафиксировали порывы ветра до 27 м/с

Непогода стала причиной пробок на дорогах и ограничения движения

ТАСС, 12 января. Сильные снегопады и метели с порывами ветра до 27 м/с зафиксированы в Самарской области, Башкирии и Оренбуржье, сообщается на сайте Гидрометцентра России. Непогода стала причиной пробок на дорогах в городах и ограничения движения на трассах.

"12 января в Самарской области и в Башкортостане сильный снег, метель, ветер 17-22 м/с, снежные заносы. В Оренбургской области сильный снег, метель, ветер 25-27 м/с, снежные заносы. 13-14 января на севере округа аномально холодная погода", - говорится на сайте Гидрометцентра России.

Из-за сильных снегопадов на дорогах Самары утром в пятницу, по данным "Яндекса", образовались девятибалльные пробки. Накануне в Самарской области объявили штормовое предупреждение, на некоторых автомагистралях власти ограничили движение транспорта. Ограничение движения для грузовых автомобилей продлили на восьми участках дорог общего пользования федерального значения в шести городских округах и 17 муниципальных районах. По информации ФКУ "Поволжуправтодор", движение также прекращено на участке с 93-го по 126-й км дороги федерального значения М-5 "Урал".

В Оренбуржье из-за метели закрывали движение на участках трассы М-5 "Урал" и региональных дорогах. В аэропорту Оренбурга из-за сильного бокового ветра и метели задержали два рейса в Москву и Санкт-Петербург. Сейчас задержанные рейсы вылетели, еще два перенесенных рейса в Москву вылетят днем и вечером, остальные рейсы выполняются по расписанию.

В Башкирии из-за снегопадов ограничили движение на пяти участках дорог федерального значения и на семи участках дорог регионального значения. Так, для всех видов транспортных средств ограничено движение на трассе Р-240 Уфа - Оренбург с 112-го по 280-й км, от населенного пункта Рощинский до границы с Оренбургской областью, на остальных участках дорог продолжают действовать ограничения для пассажирских и большегрузных автотранспортных средств. Также 12 января введены новые ограничения движения для грузовых транспортных средств, пассажирского транспорта на участке дороги Аксенов - Аксаково - Белебей с 0-го по 39-й км и на участке дороги Уфа - Бирск - Янаул с 33-го по 173-й км.

Как отметили в ГУ МЧС по республике, на трассу М-5 "Урал" выехали спасатели для организации мобильного пункта обогрева в районе поворота на населенный пункт Ясная Поляна Иглинского района. На трассу Р-240 в район обхода Мелеуза и на трассу М-5 в Туймазинском районе также направлены мобильные пункты обогрева. В связи с ограничением движения отменены рейсы междугородних маршрутов в направлении Казани, Стерлитамака, Салавата, Учалов, Белорецка, Перми, Октябрьского, Нефтекамска, Оренбурга, Бирска, Месягутова, а также рейсы пригородного сообщения Уфа - Кушнаренково, сообщает госперевозчик "Башавтотранс".

Уборка снега

Коммунальные службы регионов ПФО продолжают убирать снег. В Удмуртии, где прошел снегопад, в течение двух дней намерены устранить колейность и снежный накат. Дорожные бригады усиливают техникой, особое внимание уделяют федеральной трассе, самым интенсивным региональным дорогам и городским магистралям в Ижевске, сообщил в Telegram-канале председатель правительства региона Ярослав Семенов. За прошедшие сутки в Оренбурге вывезли почти 12 тыс. куб. м снега, сегодня снегоуборочные работы продолжаются. В Нижнем Новгороде 11 января в связи со снегопадом дорожные службы также перевели на усиленный режим работы, сообщили в администрации.

При этом в некоторых регионах Приволжского федерального округа продолжает держаться морозная погода. Как сообщает пермский Центр геоинформационных систем, в Перми ожидается не выше минус 17 - минус 15 градусов, а на севере края температура воздуха упадет ниже минус 30 градусов. В Пензенской области, по данным ГУ МЧС по региону, до 15 января также сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более.