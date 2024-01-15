15 января, 07:57,
обновлено 15 января, 08:11
Умер Юрий Соломин

В Малом театре началось прощание с Юрием Соломиным

Михаил Метцель/ ТАСС
© Михаил Метцель/ ТАСС

Народного артиста похоронят на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Церемония прощания с народным артистом СССР Юрием Соломиным, ушедшим из жизни 11 января в возрасте 88 лет, началась в Государственном академическом Малом театре, которым он руководил 35 лет, передает корреспондент ТАСС.

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Люди несут цветы. Гроб установлен на сцене. Играет негромкая музыка. На экране сменяют друг друга фотографии артиста разных лет.

Позднее в этот день народного артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Ранее соболезнования родным и близким худрука выразил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что Соломин был хранителем легендарных традиций русского классического театра, а подвижническое служение избранному делу, внутреннее достоинство и порядочность снискали ему высочайшее признание и поистине всенародную любовь. Соболезнования в связи с уходом из жизни Соломина выразили, в частности, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, коллеги по театру и кино. Они отмечали вклад артиста в популяризацию национальной культуры и утверждение традиционных духовно-нравственных ценностей. Соломина называли рыцарем Малого театра, камертоном эпохи советского и российского театра и кино, мудрым наставником и подлинным человеком искусства.

Юрий Соломин в ноябре был госпитализирован после потери сознания. Как сообщала пресс-служба Малого театра, худрук перенес инсульт. 9 января артиста выписали из больницы. 

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РоссияСоломин, Юрий Мефодьевич