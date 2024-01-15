В Малом театре началось прощание с Юрием Соломиным

Народного артиста похоронят на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Церемония прощания с народным артистом СССР Юрием Соломиным, ушедшим из жизни 11 января в возрасте 88 лет, началась в Государственном академическом Малом театре, которым он руководил 35 лет, передает корреспондент ТАСС.

Люди несут цветы. Гроб установлен на сцене. Играет негромкая музыка. На экране сменяют друг друга фотографии артиста разных лет.

Позднее в этот день народного артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Ранее соболезнования родным и близким худрука выразил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что Соломин был хранителем легендарных традиций русского классического театра, а подвижническое служение избранному делу, внутреннее достоинство и порядочность снискали ему высочайшее признание и поистине всенародную любовь. Соболезнования в связи с уходом из жизни Соломина выразили, в частности, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, коллеги по театру и кино. Они отмечали вклад артиста в популяризацию национальной культуры и утверждение традиционных духовно-нравственных ценностей. Соломина называли рыцарем Малого театра, камертоном эпохи советского и российского театра и кино, мудрым наставником и подлинным человеком искусства.

Юрий Соломин в ноябре был госпитализирован после потери сознания. Как сообщала пресс-служба Малого театра, худрук перенес инсульт. 9 января артиста выписали из больницы.