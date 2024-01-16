В Воронеже развернули второй штаб для сообщений о поврежденном жилье после атаки БПЛА

Он находится в школе №84

ТАСС, 16 января. Власти Воронежа развернули второй штаб для жителей, которым требуется сообщить о поврежденном жилье после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил мэр города Вадим Кстенин в своем Telegram-канале.

"Второй штаб - в школе №84 (Тепличная, 20б), где мы развернули пункт временного размещения. Там также опрашивают граждан. Поручил управлению образования и молодежной политики организовать разделение потоков, чтобы не мешать учебному процессу", - написал он.

Ранее в городе был развернут штаб в отделе развития микрорайона Тенистый (Тепличная, 8б). По словам мэра, специалисты в ходе поквартирного обхода и в пунктах временного размещения максимально опросили граждан по вопросу окон в домах, которые требуют замены. Он уточнил, что изготовление первых 30 окон уже заказано.

Мэр добавил, что из-за атаки БПЛА также повреждены окна в еще четырех домах по улице Острогожской (67, 67а, 67б, 67в). "Обошлось без возгораний и других серьезных последствий. Управа района на месте, предварительно оценивает количество поврежденных окон более чем в три десятка. Гражданам также будет компенсирован ущерб, нанесенный движимому имуществу", - написал он.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что система противовоздушной обороны отразила атаку украинских БПЛА над Воронежем. В нескольких домах выявлены повреждения. Жильцов дома в Советском районе города эвакуировали. Глава региона отметил, что пострадала девочка 2013 года рождения, ребенку оказали медицинскую помощь на месте. В Минобороны РФ сообщили о том, что над областью сбиты три украинских БПЛА.