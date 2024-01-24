На Сахалине из-за циклона нарушено движение поездов

В Министерстве транспорта региона отметили, что отменены пригородные поезда, а также три поезда дальнего следования

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 января. /ТАСС/. Поезда дальнего следования и пригородные поезда отменены на Сахалине в связи с прохождением циклона по территории острова, сообщили журналистам в пресс-службе Министерства транспорта Сахалинской области.

"24 января отменяются пригородные поезда", - рассказали в министерстве. Там добавили, что также из-за метели отменены поезда дальнего следования Южно-Сахалинск - Поронайск (центральная часть Сахалина), Южно-Сахалинск - Томари (западное побережье острова), Южно-Сахалинск - Ноглики (северная часть Сахалина).

Циклон со снегом, порывистым ветром и метелью пришел на Сахалин во вторник утром. Спасатели объявили экстренное предупреждение на 23-25 января в южных и центральных районах острова. Из-за непогоды со вторника на Сахалине частично нарушилась работа всех видов транспорта, местами нарушено энергоснабжение, часть школьников переведена на дистанционный режим обучения. В Южно-Сахалинске объявлен режим ЧС.