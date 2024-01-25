На Сахалине продлили предупреждение об опасной ледовой обстановке

Предупреждение будет действовать до 26 января

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 января. /ТАСС/. Синоптики объявили на пятницу, 26 января, предупреждение об опасной ледовой обстановке на Сахалине. Об этом сообщили журналистам в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"26 января в заливе Мордвинова и на остальных участках юго-восточного побережья Сахалина штормовая погода сохранится. Выходить на лед опасно", - сообщили в управлении. Ранее сообщалось об опасной ледовой обстановке на 23-25 января.

В зимнее время на Сахалине многие рыбаки-любители отправляются на подледную рыбалку, часто игнорируя предупреждения спасателей. В дни опасной ледовой обстановки спасателям приходится снимать с оторванных льдин сотни человек, есть и случаи гибели.

Снежный циклон обрушился на Сахалин 23 января утром и оказался самым мощным и продолжительным за последние годы. Остров оказался практически отрезан от внешнего мира, так как все это время нарушено авиа - и морское сообщение. Помимо этого, многие автодороги на острове закрыты для движения, не ходят поезда и пассажирские автобусы, школьники на юге Сахалина переведены на дистанционное обучение, местами в селах нет электричества, не работают предприятия, так как люди освобождены от работы. На территории Сахалинской области с 24 января объявлен режим ЧС.