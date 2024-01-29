Принцессу Уэльскую Кейт выписали из больницы после операции на брюшной полости

Жена наследника британского престола принца Уильяма вернулась в Виндзор, чтобы продолжить восстановление

ЛОНДОН, 29 января. /ТАСС/. Жена наследника британского престола принца Уильяма принцесса Уэльская Кейт была выписана из лондонской больницы после операции на брюшной полости. Об этом говорится в заявлении, распространенном Кенсингтонским дворцом.

"Принцесса Уэльская вернулась домой в Виндзор, чтобы продолжить восстановление после операции. Она делает успехи. Принц и принцесса желают поблагодарить всю команду Лондонской клиники (частной столичной больницы - прим. ТАСС) и особенно медсестер за их заботу. Семья принца и принцессы Уэльских признательна за добрые пожелания, которые они получили со всего мира", - сказано в сообщении канцелярии принца Уильяма и его жены Кейт.

17 января Кенсингтонский дворец сообщил, что принцесса Уэльская Кейт перенесла плановую операцию на брюшной полости и не сможет исполнять свои обязанности вплоть до конца марта. В заявлении говорилось, что хирургическое вмешательство не связано с каким-либо раковым заболеванием. Отмечалось, что жена наследника престола, которой 9 января исполнилось 42 года, надеется, что "ее личная медицинская информация останется конфиденциальной".

В Лондонской клинике, расположенной в районе Вестминстер, продолжает находиться король Великобритании Карл III, который 26 января был планово прооперирован в связи с увеличенной простатой. В тот же день его жена королева Камилла заявила, что 75-летний монарх чувствует себя хорошо. По информации телеканала Sky News, восстановление короля займет около месяца.