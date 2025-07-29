Сейчас ведутся работы по восстановлению контактной сети

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Движение пассажирских поездов через станцию Сальск в Ростовской области после падения обломков БПЛА возобновлено в обход поврежденного участка. Об этом сообщается в Telegram-канале "Российских железных дорог" (РЖД).

"Движение пассажирских поездов через станцию Сальск в Ростовской области, нарушенное из-за последствий падения обломков БПЛА, восстановлено по временной схеме в обход поврежденного участка", - говорится в сообщении.

Сейчас ведутся работы по восстановлению контактной сети, РЖД используют все возможности для минимизации времени задержки поездов, добавили в холдинге.

В Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) ранее сообщили о задержке девяти поездов после временной приостановки движения через Сальск в Ростовской области.

Ранее в РЖД проинформировали, что из-за падения обломков БПЛА движение поездов через Сальск приостановлено. В пассажирском поезде №59 Новокузнецк - Кисловодск было повреждено остекление двух вагонов. Пассажиров эвакуировали, пострадавших, предварительно, нет. Также произошло возгорание в составе стоящего грузового поезда, для ликвидации возгорания был направлен пожарный поезд.