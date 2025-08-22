А что на самом деле? 2

"Распространяемая информация о якобы украинском происхождении мессенджера MAX и его использовании для "дистанционного обыска" не соответствует фактическим данным, — комментирует ТАСС генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс. — Согласно Федеральному закону № 156-ФЗ от 24 июня 2025 года, MAX представляет собой российский многофункциональный сервис, интегрированный с государственными цифровыми службами. Распоряжением Правительства РФ № 1972-р данное приложение включено в перечень программ для обязательной предустановки на новые смартфоны с 1 сентября 2025 года".

Обработка персональных данных в MAX осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ "О персональных данных", продолжает эксперт. Передача информации правоохранительным органам возможна при наличии законных оснований: судебного постановления или мотивированного запроса уполномоченных органов в рамках производства по уголовному делу. Автоматическая передача данных без соответствующих процессуальных оснований противоречила бы действующему законодательству, заключает юрист.

Отметим, что политика конфиденциальности мессенджера MAX, по существу, не является уникальной и несет стандартный набор правил и мер, аналогичных тем, что прописаны у WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России) и Telegram.

Утверждения о "тотальном контроле" через приложение необоснованны. По словам Давида Адамса, российское законодательство не предусматривает возможности произвольного доступа к устройствам граждан без судебного решения. Несанкционированное использование камеры или микрофона устройства без согласия пользователя могло бы квалифицироваться как нарушение конституционных прав на неприкосновенность частной жизни. Так, в пресс-службе платформы уже разъясняли, что само по себе приложение не запрашивает доступ и не использует камеру, только сам пользователь активирует ее.

Юрист считает, что рекомендация использовать отдельный телефон для MAX, вероятно, является излишней предосторожностью. "Пользователи могут самостоятельно управлять разрешениями приложения через настройки операционной системы, ограничивая доступ к определенным функциям устройства. На платформах iOS приложение, по имеющимся данным, может быть удалено пользователем после установки", — подытожил он.

Более того, защиту данных и интеллектуальной собственности по российским законам, а также прозрачные механизмы подписок, донатов и платных каналов, интегрированные с российскими налоговыми сервисами, эксперты считают значимыми преимуществами нового мессенджера.

По данным пресс-службы платформы, с момента запуска мессенджера Max в нем зарегистрировались около 18 млн пользователей, которые отправили более 200 млн сообщений и совершили около 30 млн звонков.