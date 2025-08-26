Глава СК дал такое поручение после обращения сына альпинистки

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился организовать взаимодействие с МЧС для возможного спасения альпинистки Натальи Наговицыной, которая получила травму на вершине пика Победы в Киргизии. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.

Поводом для поручения стало обращение сына пострадавшей. Он попросил оказать помощь в организации аэровидеосъемки района пика Победы, чтобы подтвердить, что его мать жива. В СК отметили, что Бастрыкин поручил центральному аппарату незамедлительно связаться с МЧС и наладить взаимодействие для принятия всех необходимых мер по установлению обстоятельств происшествия и оказанию содействия в спасении альпинистки.

Россиянка с 12 августа находится на пике Победы на высоте около 7 200 м. Альпинистка сломала ногу. Ранее начальник базового лагеря "Южный Иныльчек" Дмитрий Греков сообщил ТАСС, что спасатели в Киргизии прекратили поиски Наговициной. По его словам, шансы на выживание россиянки в условиях высокогорья практически отсутствуют. Сотрудники МЧС Киргизии 25 августа не смогли направить дрон для оценки состояния Наговициной из-за плохой погоды.

Пик Победы (7 439 м) считается одной из самых сложных для восхождения вершин в мире. В общей сложности на нем погибли более 80 альпинистов. Ранее Греков сообщал, что за всю историю с пика не удалось спустить ни одного тела погибшего.