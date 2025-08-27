Признаков нахождения каких-либо людей на кадрах нет

БИШКЕК, 27 августа. /ТАСС/. Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии с помощью беспилотников 27 августа сделал новую аэровидеосъемку пика Победы, где на высоте около 7,2 тыс. м находится российская альпинистка Наталья Наговицина. Она не может передвигаться из-за сломанной ноги. Кадры есть в распоряжении ТАСС.

На минутном ролике виден пик Победы и склоны вокруг. Признаков нахождения каких-либо людей там нет.

По информации ГКНБ, съемка проводилась с применением высокоточного оборудования и проходила в экстремальных погодных условиях. Видео удалось сделать благодаря специальному тепловизору. "По результатам анализа полученных данных с учетом совокупности факторов, включая экстремальные погодные условия и особенности местонахождения, признаков жизни на месте нахождения альпинистки [Натальи] Наговициной обнаружить не удалось", - говорится в сообщении ГКНБ.

Поиски Наговициной

Ранее пресс-секретарь киргизского президента Садыра Жапарова Аскат Алагозов информировал, что для мониторинга состояния российской альпинистки были задействованы военные беспилотники. В свою очередь пресс-секретарь МЧС республики Адиль Чарыгов сообщал, что Наговицину официально признали без вести пропавшей.

Накануне в МВД Киргизии рассказали ТАСС, что против турфирмы "Ак-Сай трэвел", организовавшей восхождение Наговициной на пик Победы, будет возбуждено уголовное дело. В самой фирме признали, что спасти альпинистку не удалось, и принесли соболезнования родным. На странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) компании разместили фото Наговициной наряду с фотографиями погибшего неподалеку итальянца Луки Синигальи и без вести пропавших граждан Ирана Марьяма Пилехвари и Хасана Сейфоллаха.

В понедельник начальник базового лагеря "Южный Иныльчек" Дмитрий Греков рассказал ТАСС, что спасатели в Киргизии прекратили поиски Наговициной. По его словам, шансы на выживание россиянки в условиях высокогорья практически отсутствуют, но ее не могут объявить погибшей. В тот же день сотрудники МЧС Киргизии не смогли направить дрон для оценки состояния Наговициной из-за плохой погоды.

Пик Победы (7 439 м) считается одной из самых сложных для восхождения вершин в мире. В общей сложности на нем погибли более 80 альпинистов. По данным Грекова, за всю историю с пика не удалось спустить ни одного тела погибшего.