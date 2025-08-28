Министр культуры отметила, что творчество кинорежиссера стало важной частью культурного наследия страны

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова назвала кинорежиссера народного артиста РСФСР Валерия Ускова человеком большого таланта и преданности профессии. Телеграмму министра зачитал киновед Вячеслав Шмыров на церемонии прощания в Центральном доме литераторов, передает корреспондент ТАСС.

"Прискорбной новостью стал уход из жизни народного артиста РСФСР, режиссера Валерия Ивановича Ускова. Он был ярким представителем отечественного киноискусства, человеком большого таланта и преданности профессии", - сказала Любимова. Министр отметила, что его творчество стало важной частью культурного наследия страны, оставив заметный след в истории российского кинематографа.

Любимова добавила, что Усков всегда оставался верен высоким нравственным и профессиональным идеалам. "Его вклад в развитие отечественного искусства отмечен государственными наградами и по достоинству оценен экспертным сообществом, а работы воспитали не одно поколение зрителей. Выражаю искренние соболезнования близким и коллегам Валерия Ивановича. Светлая память", - заключила Любимова.

Кинорежиссер Валерий Усков умер на 93-м году жизни 24 августа. Причина смерти не сообщается. Соболезнования в связи со смертью Ускова выразил президент России Владимир Путин, назвав его выдающимся режиссером и сценаристом, "обогатившим отечественный кинематограф своими талантливыми работами".