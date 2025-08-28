Кинорежиссер умер на 93-м году жизни

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Кинорежиссера, народного артиста РСФСР Валерия Ускова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Он умер на 93-м году жизни 24 августа. Причина смерти не сообщается. Соболезнования в связи со смертью Ускова выразил президент России Владимир Путин, назвав его выдающимся режиссером и сценаристом, "обогатившим отечественный кинематограф своими талантливыми работами".

Соболезнования друзей и родственников

"Смерть Валерия Ускова стала невосполнимой утратой для многих поколений зрителей, выросших на его замечательных кинокартинах, для всей нашей культуры. Жизнь и творчество Валерия Ивановича были неотрывно связаны с Россией, ее народом, с его радостями и страданиями. Ушел большой режиссер, наш дорогой друг, "мосфильмовец", яркий, одаренный и необычайно талантливый, чуткий человек, который является для всех нас символом благородного служения избранному делу. Память о Валерии Ивановиче навсегда останется в наших сердцах", - говорится в телеграмме директора киноконцерна "Мосфильм" Карена Шахназарова, которую зачитали на церемонии прощания.

В 1964 г. Валерий Усков и Владимир Краснопольский стали режиссерами киностудии "Мосфильм". На протяжении более чем 50 лет они работали в творческом дуэте. На церемонии прощания дочь Владимира Краснопольского Елена привела слова народного артиста РСФСР советского и российского актера Валентина Гафта. "Хотелось бы вспомнить слова Валентина Гафта: я говорю "Усков", подразумевая "Краснопольский". Я говорю "Краснопольский", подразумевая "Усков". Валерий Иванович - мой дядя формально, но я всегда воспринимала его, как одно целое со своим папой", - сказала на церемонии прощания Елена Краснопольская.

Заслуженная артистка РФ Любовь Руденко назвала Ускова бриллиантом России. "Такие люди, как Усков и Краснопольский - это бриллианты России. Не только кинематографа, но и всего нашего творческого мира. Все их фильмы - просто невероятны, насколько глубоко это снято, на века. Они никогда не устареют", - сказала Руденко. Она также назвала смерть Ускова уходом родного для нее человека.

Российский режиссер и актер, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Астрахан назвал работы Ускова "учебником профессии". "Как разбирать сцену, как ее строить, как строить сюжет и эмоциональное напряжение в течение многодневного показа, как строить линии артистов, чтобы они были разными, чтобы зрителями было интересно смотреть - все это делали режиссеры (Усков и Краснопольский, - прим. ТАСС) в своей голове, и поэтому фильмы живут, конечно же, это высочайший класс мастерства", - сказал Астрахан. По воспоминаниям актера, Усков был легким, открытым, любознательным и любопытным до всего человеком.

Советская и российская актриса кино и театра Елена Скороходова вспомнила, что Усков был журналистом по первому образованию. "Он писал и говорил хорошим русским языком, длинными предложениями, и всегда очень интересовался собеседником, любил людей. Он был очень добропамятным - помнил добро, которое люди ему сделали", - сказала на прощании Скороходова.