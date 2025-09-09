"Автоваз" отзывает почти 9 тыс. автомобилей Lada Legend, проданных в 2021–2024 годах, из-за отсутствия в них блока управления системой вызова экстренных служб и блока управления систем подушек безопасности. ТАСС разбирался в причинах отзыва

Об отзывной кампании сообщили в Росстандарте, добавив, что все работы будут для автовладельцев бесплатными. Список VIN-номеров транспортных средств, которых коснется дооснащение, опубликован в документе на сайте ведомства.

В апреле 2025 года "Автоваз" уже объявлял об отзыве свыше 47 тыс. автомобилей Lada моделей Vesta и Largus для планового дооснащения блока управления системой вызова экстренных оперативных служб. Летом 2023 года Росстандарт заявил о добровольном отзыве в России более 79 тыс. автомобилей Lada семейств Granta, Niva Legend и Niva Travel, выпущенных с октября 2022 года по февраль 2023 года, из-за отсутствия в них блока управления системой оповещения экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС".

Спасительная кнопка

"В 2022 году, когда все заводы были на грани остановки, а многие остановились, было специальное постановление, которое разрешало выпускать автомобили в упрощенном варианте, — напомнил в беседе с ТАСС автоэксперт Игорь Моржаретто. — И тогда на некотором количестве автомобилей не ставили эту кнопку "ЭРА-ГЛОНАСС". Потом, когда российские предприятия освоили выпуск таких кнопок, их начали ставить, а машины без кнопок отдавать в сервис, чтобы бесплатно поставить эту кнопку".

В мае 2022 года правительство России временно упростило сертификационные требования к автомобилям — в частности, был разрешен выпуск транспортных средств всех экологических классов, отсутствие ABS и устройства вызова экстренных служб. Причиной стало жесткое санкционное давление на Россию и, как следствие, уход ряда поставщиков комплектующих с российского рынка.

"Отзыв не означает, что у вас отбирают машину, — прокомментировал ТАСС решение "Автоваза" эксперт рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. — Вам приходит уведомление с предложением приехать на своем автомобиле в ближайший сервис и доставить то оборудование, которое отсутствует, — "ЭРА-ГЛОНАСС" и подушки безопасности. Это стандартная практика".

В данном случае Волжский автомобильный завод демонстрирует себя как надежного поставщика. Как только появилась возможность вернуться к такому качеству автомобилей, которое оно должно быть, они отзывают автомобили для установки дополнительного оборудования Дмитрий Попов эксперт рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения

В свою очередь Моржаретто отметил, что за отказ от установки системы оповещения экстренных служб никакое наказание автовладельцу не грозит. "С другой стороны, это вопрос личной безопасности, если машина сломается или, не дай бог, попадет в аварию, [то] автоматически пойдет вызов службе спасения. Если человек не хочет такую кнопку, это его личные проблемы, пусть он рискует", — выразил мнение автоэксперт.

Нестареющая классика

Прототип отзываемого внедорожника — знаменитая "Нива" — стала первым серийным автомобилем, самостоятельно разработанным инженерами Волжского автозавода. За годы производства было выпущено без малого 2,5 млн этих машин.

В апреле 2025 года по итогам ежегодного исследования "Рейтинги авто года в России" Lada Niva Legend был признан самым надежным новым автомобилем без учета параллельного импорта.

"Этот автомобиль находится в серии с 1977 года, через два года он будет праздновать полувековой юбилей, — рассказал Моржаретто. — С одной стороны, модель устаревшая, с другой — автомобиль надежный, понятный, ремонтопригодный. За эти почти 50 лет он переживал несколько рестайлингов. Конечно, автомобили выпуска 1977 года и 2025-го отличаются достаточно сильно. Но [это] любимый автомобиль не только в России, но и по всему миру. В свое время, когда были хорошие отношения [с Западом], он очень хорошо продавался в странах Западной Европы".

Автоэксперт отметил, что этот автомобиль в свое время использовали британские полицейские. "Какое-то время он еще проживет на конвейере, хотя есть и более интересные", — заключил Моржаретто.