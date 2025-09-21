Также суд обязал ее опровергнуть на своем YouTube-канале данные, которые послужили причиной подачи иска

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы обязал Марию Певчих (признана в РФ иноагентом) выплачивать по 75 тыс. рублей в день Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) по делу о защите деловой репутации. Об этом сказано в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Взыскать с Певчих Марии Константиновны в пользу акционерного общества "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций" неустойку в размере 75 000 рублей за каждый день неисполнения решения суда после вступления решения суда в законную силу, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 150 000 рублей", - сказано в документе.

Также суд обязал Певчих опровергнуть на своем YouTube-канале данные, которые послужили причиной подачи иска. Это сведения о том, что генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев якобы причастен к коррупции и уклонению от уплаты налогов. Суд признал эти сведения не соответствующими действительности.

Как ранее сообщалось, Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск РФПИ к Певчих. Исковое заявление было подано 17 апреля 2025 года. Обращение в суд произошло в форме искового заявления по экономическим спорам, возникающим из гражданских правоотношений.

