Привилегия или необходимость: какова история отпуска и к чему может привести его удлинение

Целую неделю дополнительного отпуска готовы подарить работающим россиянам депутаты. Этой осенью они сообщили о намерении внести в Госдуму соответствующий законопроект. Профильное ведомство — Минтруд — заявило о готовности рассмотреть возможность увеличения отпусков с 28 до 35 календарных дней, как только документ поступит в правительство. Рассказываем о том, как появился отпуск в России, какие правила действуют сегодня и какова практика других стран

От Российской империи до Советской России

Отпуск как установленные законом дни оплачиваемого отдыха — явление для России достаточно давнее. Сперва это была привилегия для избранных. "С 1760-х годов право на отпуск получили государственные служащие. Правда, поначалу в течение ряда десятилетий им пользовалось меньшинство чиновников. Только к концу XIX века практика отпусков стала распространенной для этой категории граждан", — рассказал ТАСС заведующий кафедрой экономической теории и методологии Нижегородского государственного университета доктор экономических наук, профессор Александр Золотов.

С XVIII века оплачиваемыми отпусками пользовались офицеры русской армии. Сначала они предоставлялись строго в рамках определенного периода года (с 1 сентября по 15 марта), затем постепенно эти ограничения были отменены. "Для мелких товаропроизводителей города и деревни, которые трудились самостоятельно, используя собственные средства производства, отпуска, естественно, не существовали: кто бы им стал оплачивать приостановку хозяйства?" — продолжает профессор.

Что касается наемных рабочих, сконцентрированных на заводах и фабриках, то было ясно, что их уход по графику в отпуск не означал бы нарушения общей работы. Монотонный физический труд на протяжении 12–13 часов за смену в неблагоприятных условиях требовал специальных периодов отдыха наряду с междусменными перерывами и воскресным днем. Поэтому рабочие все активнее стали выступать не только за сокращение рабочего дня, но и за предоставление им оплачиваемых отпусков.

В 1913 году петербургские рабочие выступили за введение двухнедельных отпусков. Это требование было реализовано уже после Октябрьской революции 1917 года специальным решением Совета народных комиссаров от 14 июня 1918 года. В том же году был принят Кодекс законов о труде РСФСР, в котором также была закреплена эта норма. Конечно, в годы Гражданской войны ее строгое соблюдение было невозможно. "Интересно, что ст. 110 кодекса запрещала выполнение платной работы во время отпуска. Подобного запрета нет, например, в действующем Трудовом кодексе РФ", — уточняет Александр Золотов.

Как менялась продолжительность отпуска в XX веке

В КЗоТе 1922 года изменилась редакция статьи об отпусках: в отличие от кодекса 1918 года, ограничивавшего отпуск строго двумя неделями, в новой версии говорилось об очередном отпуске "продолжительностью не менее двух недель". Впрочем, как говорит профессор, хотя возможность отдыхать более полумесяца и получила законодательное подкрепление, в действительности ею стали пользоваться в России только с 1990-х годов.

В то же время отдельным категориям предоставлялись особые условия: "В кодексе 1922 года предусматривалось, что для работников младше 18 лет отпуск не может быть меньше месяца. А для работающих во вредных и опасных условиях вводились дополнительные отпуска — не менее двух недель", — продолжает Александр Золотов.

Примечательно, что с начала 1930-х годов продолжительность отпуска определялась не в календарных днях, а суммированием рабочих дней, еженедельных выходных и других нерабочих дней. Количество рабочих дней при расчете времени отпуска составляло 12, так что общее время отдыха, по сути, оставалось прежним.

После начала Великой Отечественной войны, 26 июня 1941 года Президиум Верховного Совета СССР отменил очередные отпуска. Компенсации за них перечислялись на специальный счет для выдачи после войны. 7 июля 1945 года тот же орган издал указ о восстановлении очередных и дополнительных отпусков.

Долгожданное увеличение длительности очередных отпусков, хоть и всего на 3 дня — до 15 рабочих дней, состоялось в 1967 году. "После этого пришлось ждать еще почти четверть века, пока Постановлением Верховного Совета РСФСР от 10 апреля 1991 года не был введен минимальный ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 24 рабочих дней для всех работников. Расчет строился применительно к шестидневной рабочей неделе, хотя нормой была пятидневка", — рассказывает ученый.

Действующие правила

1 февраля 2002 года вступил в силу Трудовой кодекс (ТК) РФ. Согласно ст. 115 этого документа ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней. ТК РФ также предусматривает более продолжительный отпуск для ряда категорий занятых.

К ним относятся:

педагогические работники — 42–56 календарных дней;

медицинские работники (психиатры, инфекционисты и др.) — от 36 до 42 дней;

несовершеннолетние работники — 31 календарный день;

работники с инвалидностью — не менее 30 календарных дней;

судьи, прокуроры, следователи — 30–45 календарных дней;

государственные гражданские служащие — 30–35 календарных дней.

Также сверх основного или удлиненного отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются при следующих обстоятельствах:

работа с вредными и опасными условиями — не менее 7 календарных дней;

работа в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях — 16–24 календарных дней;

ненормированный рабочий день — минимум 3 календарных дня;

особый характер работы (сотрудники таможни, органов внутренних дел, прокуратуры) — 5–15 календарных дней и более;

коллективный договор или локальные акты работодателя — любая по договоренности.

Целесообразность увеличения отпусков

Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ России) подготовил для ТАСС экспертное заключение относительно возможных последствий удлинения отпусков в России на 7 календарных дней. Согласно ему, инициатива может дать как положительные, так и отрицательные эффекты.

К позитивным относятся:

снижение профессионального выгорания и укрепление здоровья работников;

повышение производительности труда после восстановления;

рост мотивации и лояльности персонала;

повышение привлекательности рабочих мест на рынке труда.

Негативные эффекты:

рост расходов работодателей;

сокращение совокупного фонда рабочего времени;

дополнительные сложности в кадровом планировании, особенно в малом бизнесе и в сферах с непрерывным циклом работы;

риски для бизнеса в условиях низкой безработицы, кадрового голода в ряде отраслей, сокращения доли населения трудоспособного возраста;

потенциальное снижение конкурентоспособности отдельных предприятий.

По мнению экспертов ИПБ России, увеличение отпусков несет определенные риски для национальной экономики, что может спровоцировать рост себестоимости продукции и услуг и, соответственно, вызовет рост цен. "С нашей точки зрения, перечисленные долгосрочные положительные эффекты способны частично компенсировать данные риски. Поэтому предложение нуждается в детальной и всесторонней проработке", — заявили ТАСС в объединении.

По словам экспертов, нынешняя дискуссия отчасти напоминает недавнее обсуждение возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю. "Не следует также забывать, что, по статистике, около 17% работников продолжают трудиться во время отпуска", — отметили в ИПБ России.

Как минимизировать риски

В экспертном сообществе полагают, что для соблюдения баланса интересов работодателей и работников необходим гибкий и поэтапный подход к увеличению отпусков. Например, можно добавлять два-три дня к стандартному отпуску ежегодно, тщательно оценивая влияние этого нововведения на экономику. Поначалу можно протестировать предоставление дополнительных дней отдельным отраслям с высокой нагрузкой.

В ИПБ России предлагают также дать работодателям возможность предоставлять удлиненные отпуска в виде накопительных дней или разделенных периодов отдыха. Для малого бизнеса было бы нелишним рассмотреть налоговые льготы или компенсационные механизмы, чтобы смягчить рост затрат. Наконец, необходим мониторинг и анализ, при которых будет отслеживаться влияние увеличившегося отпуска на производительность, здоровье работников и уровень текучести кадров.

Александр Золотов также отмечает: "В сегодняшней России при восприятии норм, регулирующих продолжительность отпусков, сказывается давно сформировавшаяся привычка читать "не менее 28 дней" и "не менее 7 дней" именно как "28 дней" и "7 дней", не допуская изменения числа в сторону увеличения. От подобных привычек можно и освобождаться, благо Трудовой кодекс РФ дает для этого все основания".

Мировая практика

Один из самых продолжительных отпусков в мире практикуется во Франции — пять недель. При этом интересный факт — в этой стране оплачиваемые отпуска для государственных служащих были введены почти на 100 лет позже, чем в России, — в 1853 году. В США нет федерального закона о продолжительности отпуска. Типичный отпуск там составляет две недели.

В Германии установленная законом продолжительность очередных отпусков составляет 24 рабочих дня (28 календарных дней). "Между тем согласно отраслевым соглашениям профсоюзов с работодателями в металлургии, химической промышленности и других секторах эта продолжительность достигает 30–35 рабочих дней. В то же время в ФРГ меньше нерабочих праздничных дней, чем в России", — рассказывает Александр Золотов.

Также, по его словам, интересна немецкая практика добавления одного рабочего дня к очередному отпуску для работников старше 40 лет и двух дней — старше 50 лет. "С возрастом для восстановления после многих месяцев труда необходимо больше времени", — поясняет он.

Немецкое трудовое законодательство, в отличие от российского, запрещает выполнение платной работы во время отпуска: работодатель в ФРГ может через суд потребовать от работника вернуть доплату к отпуску из-за его нецелевого использования.

Евлалия Самедова