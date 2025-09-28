Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Кеосаяна

Режиссер был искренне предан своему делу, с большим уважением относился к профессии и к зрителю, отметила министр культуры

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова назвала заслуженного артиста РФ, режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна талантливым человеком, искренне преданным своему делу. Это следует из текста телеграммы министра, имеющейся в распоряжении ТАСС.

26 сентября главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти мужа. Ранее Кеосаян пережил клиническую смерть и больше восьми месяцев находился в коме из-за проблем с сердцем. Ему было 59 лет. Прощание с режиссером прошло 28 сентября в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве.

"Прискорбной новостью стала кончина Тиграна Эдмондовича Кеосаяна - талантливого режиссера, актера, сценариста и телеведущего. Его творческая жизнь была яркой и многогранной. Его фильмы отличались особым авторским почерком. Тигран Эдмондович был искренне предан своему делу, с большим уважением относился к профессии и к зрителю", - говорится в телеграмме.

Любимова добавила, что Кеосаян умел соединять в своих фильмах "настоящие эмоции и глубокую мысль", создавая при этом такие проекты, которые находили отклик у самой широкой аудитории. "Тигран Эдмондович снял целый ряд картин, среди которых - "Бедная Саша", "Крымский мост. Сделано с любовью!", "Ландыш серебристый", "Президент и его внучка". Несомненно, он был мастером, его работы стали частью культурного пространства нашей страны", - отметила министр.

В заключение глава ведомства выразила соболезнования родным, близким и коллегам режиссера. "Светлая память!" - констатировала она.