В "ЛизаАлерт" рассказали о ходе поисков пропавшей под Красноярском семьи

Координатор Григорий Сергеев отметил, что штаб работает в круглосуточном режиме

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Председатель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", координатор поисков Григорий Сергеев сообщил о ходе спасательной операции пропавшей в Красноярском крае семьи туристов.

"Мы делаем все возможное. Штаб работает в круглосуточном режиме", - отметил Сергеев. По его словам, также проходит подготовка дополнительной команды поисковиков-добровольцев, которая приедет из Москвы.

Поиски авиацией временно остановлены из-за погодных условий.

По предварительным данным, 28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились без проводника в туристический поход в урочище "Буратинко" в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Спустя некоторое время они перестали выходить на связь. В ГУ МЧС России по Красноярскому краю сообщили, что в поисках пропавших принимают участие около 200 человек.

По факту исчезновения туристов возбудили уголовное дело.