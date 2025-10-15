Израиль получил останки еще двух погибших в Газе заложников

Военные в ближайшее время доставят их на территорию еврейского государства, сообщили в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 октября. /ТАСС/. Израильские военные получили от сотрудников Международного комитета Красного Креста еще два гроба с останками заложников, погибших в анклаве. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Согласно ее заявлению, военные в ближайшее время доставят их на территорию Израиля, где судмедэксперты проведут процедуру опознания останков. Имена погибших пока не разглашаются.

Вскоре после этого пресс-служба израильской армии сообщила, что останки погибших уже доставлены на территорию страны.

Утром 13 октября ХАМАС и его союзники, согласно договоренностям о мирном урегулировании в Газе, освободили 20 израильских заложников, остававшихся по прошествии двух лет в анклаве. Вечером того же дня через сотрудников Международного комитета Красного Креста израильской стороне были переданы первые четыре гроба с останками погибших похищенных. Власти Израиля сразу выразили недовольство тем, что на первом этапе возвращения останков радикалы вернули только 4 тела из 28. Израильский министр обороны Исраэль Кац назвал это отклонением от соглашения и предупредил, что дальнейшее затягивание радикалами процесса будет иметь последствия.

14 октября Израилю были переданы еще четыре гроба. В общей сложности израильская сторона, таким образом, получила за два дня 10 гробов с останками. Судмедэксперты идентифицировали семь погибших израильских заложников, их имена обнародованы, а тела были переданы родственникам для погребения.

В то же время пресс-служба израильской армии проинформировала в среду, что сотрудники Национального института судебной медицины Израиля не смогли опознать одно из тел, полученных накануне из сектора Газа. ХАМАС утверждает, что эти останки принадлежат военнослужащему, тело которого было якобы похищено радикалами в мае прошлого года в ходе боев в лагере беженцев Джебалия на севере сектора Газа.