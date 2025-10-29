После ЧП с краном в бухте Севастополя ведется экологический мониторинг

Специалисты работают круглосуточно

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Мониторинг экологической обстановки в бухте Севастополя, где опрокинулся плавкран, ведется круглосуточно, а появляющиеся нефтяные пленки оперативно ликвидируются, сообщили ТАСС в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Ранее со ссылкой на Росприроднадзор сообщалось, что специалисты зафиксировали в акватории Южной бухты после опрокидывания плавучего крана загрязнение в виде радужных пленок и пятен нефтепродуктов площадью порядка 409 тыс. кв. м.

"Мониторинг экологической ситуации продолжается в круглосуточном режиме, ситуация находится под контролем специалистов корпорации и профильных служб. По результатам мониторинга проводится постановка дополнительных абсорбирующих экологических бонов, а также проводятся оперативные работы по очистке акватории. Созданная в ОСК комиссия по расследованию инцидента работает на месте и принимает все необходимые меры для ликвидации последствий происшествия", - говорится в ответе ОСК на запрос ТАСС.

Уточняется, что уже в день происшествия по завершении спасательной операции работниками корпорации были оперативно приняты меры, чтобы предотвратить экологические последствия. В частности, вдоль достроечной набережной "Севморзавода", около которой произошел инцидент, установлены экологические боновые заграждения. В работах вместе с сотрудниками корпорации участвовали представители Росморпорта и Морспасслужбы.

По данным корпорации, на следующий день в ходе осмотра акватории было обнаружено загрязнение: радужные пленки и пятна нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила 0,4 км . Специалисты ФГБУ "Черазтехмордирекция" отобрали пробы морской воды на предмет определения в ней концентрации загрязняющих веществ.

27 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об опрокидывании плавучего крана в Южной бухте города на территории Севастопольского морского завода при проведении работ. По данным главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю, в результате ЧП два человека погибли и более 20 получили травмы.