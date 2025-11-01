Bild: драгоценности из Лувра хотели продать израильской фирме через даркнет

Компания CGI Group сообщила в правоохранительные органы Франции, однако это не помогло вернуть украденные произведения искусства

БЕРЛИН, 1 ноября. /ТАСС/. Израильская компания CGI Group, специализирующаяся на вопросах безопасности и аналитике, рассказала, что ей через даркнет предложили приобрести часть украденных в Лувре драгоценностей. Об этом пишет газета Bild.

"Через пять дней после ограбления Лувра с нами через официальный сайт CGI Group связался человек, назвавшийся представителем воров. Он спросил, не хотим ли мы договориться о покупке украденных произведений искусства через даркнет, и подчеркнул, что у нас есть 24 часа на ответ" - сказал изданию генеральный директор компании Цвика Наве. Общение началось через сайт CGI, а затем переместилось в даркнет, отметил он. Глава компании сказал, что после долгих проверок они пришли к выводу, что неизвестный человек действительно "владел как минимум частью украденных драгоценностей". CGI Group сообщила в правоохранительные органы Франции, однако это не помогло вернуть украденные произведения искусства.

19 октября четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых - корону императрицы Евгении (супруги Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами - выронили при побеге. Следствие склоняется к версии, что ограбление совершили профессионалы. Стоимость похищенных украшений оценивается в 88 млн евро, заявляла прокурор Парижа Лор Беко.

25 октября двое подозреваемых были задержаны, один из них пытался вылететь в Алжир. Как сообщила Беко, во время допроса они "частично признали" свое участие в ограблении. 29 октября им были предъявлены обвинения в ограблении в составе преступной группы и участии в преступной группе, их поместили под стражу. Прокурор сообщила, что камеры наблюдения зафиксировали четырех человек, осуществивших ограбление музея, однако не исключила, что число участников может быть больше.