Роман Протасевич рассказал, что не общается с Софьей Сапегой

Он добавил, что не знает, чем занимается россиянка, с которой его задержали в минском аэропорту в мае 2021 года

Редакция сайта ТАСС

Софья Сапега © Леонид Щеглов/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Роман Протасевич, прежде считавшийся белорусским оппозиционером, сообщил корреспонденту ТАСС, что не общается с гражданкой России Софьей Сапегой, с которой его задержали в минском аэропорту в мае 2021 года.

Читайте также

Что известно о деле Софьи Сапеги

31 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Протасевич является сотрудником национальной разведки. Позже последний подтвердил корреспонденту ТАСС этот факт.

"Нет, не поддерживаю [контакт с Сапегой]. Более того, я не знаю, ни чем она занимается, ни где она. К сожалению, не могу ничего подсказать", - ответил Протасевич на соответствующий вопрос.

Протасевич до сих пор считался одним из создателей Telegram-канала Nexta (признан экстремистским и запрещен в Белоруссии). Он был задержан 23 мая 2021 года в минском аэропорту вместе с Сапегой. Самолет компании Ryanair с ними, выполнявший рейс Афины - Вильнюс, совершил вынужденную посадку в белорусской столице после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. Минский областной суд 3 мая 2023 года приговорил Протасевича к восьми годам лишения свободы. 16 мая 2023 года его помиловал Лукашенко.

Сапега была признана виновной в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни, которые повлекли тяжкие последствия, а также в незаконном сборе и распространении персональной информации. Гродненский областной суд в мае 2022 года приговорил ее к шести годам лишения свободы. 7 июня 2023 года стало известно, что Лукашенко помиловал россиянку.