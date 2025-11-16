Статья

Гололед, резина, выезд на встречку. Причины и последствия самых ужасающих ДТП в истории

В октябре 2005 года ООН объявила третье воскресенье ноября Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. О самых страшных автомобильных авариях — в материале ТАСС

Редакция сайта ТАСС

Идея Дня памяти жертв ДТП принадлежит британской благотворительной организации помощи жертвам ДТП RoadPeace, которая отмечала его с 1993 года, затем инициативу поддержала Европейская федерация жертв ДТП. В результате, 26 октября 2005 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой призвала все страны-члены отмечать этот день.

С тех пор по всему миру проводятся профилактические и добровольческие мероприятия, чтобы отдать дань уважения тем, кто погиб на дорогах, и обеспечить лучшую поддержку пострадавшим и их семьям. В России, например, сотрудники ГИБДД традиционно сдают кровь и навещают в больницах попавших в аварию детей. К сожалению, несмотря на это трагедии на автотрассах все еще происходят.

Лед на дорогах

В России причинами масштабных ДТП часто становятся гололед, снежный накат и неподходящая резина.

В 3 ноября 2025 года массовая авария произошла в Иркутской области на федеральной трассе Р-255 "Сибирь". В ДТП с четырьмя большегрузами погибли и получили травмы граждане Китая и Белоруссии. Предварительной причиной происшествия назвали выезд на полосу встречного движения, а также сложные погодные условия. В результате аварии на месте погибли два водителя, позже один умер в больнице, еще двое человек были госпитализированы.

Также в начале этого месяца в Татарстане из-за гололеда на автодороге Альметьевск-Лениногорск столкнулись четыре машины. Один из водителей двигался на небезопасной скорости и на скользком участке дороги не справился с управлением, протаранив три автомобиля. Избегая столкновения, одна машина съехала в кювет и врезалась в дерево. В результате ДТП погибла женщина, больше никто не пострадал.

В 2024 году на трассе М-11 в Новгородской области столкнулись около 70 автомобилей из-за обледеневшей дороги. В результате происшествия погибли четыре человека, в том числе 9-месячный ребенок. По версии следствия, массовую аварию спровоцировал легковой автомобиль на летней резине. На скользкой дороге машину занесло, и она врезалась в ограждение, что вызвало цепную реакцию.

ДТП с автобусами

12 ноября 2025 года произошло самое массовое за долгие годы ДТП в Латинской Америке. Автобус направлялся из города Чала в город Арекипа на юге Перу. После столкновения с автомобилем, автобус сорвался с дороги в ущелье глубиной 200 м. На месте погибли 36 человек, один скончался в больнице, около 20 пострадали.

В декабре 2019 года в Забайкальском крае рейсовый автобус Сретенск-Чита рухнул с моста в замерзшую реку. В автобусе находились 40 пассажиров и водитель — 22 человек получил травмы разной степени тяжести, 19 погибли. По данным ГИБДД, причиной автокатастрофы стало лопнувшее колесо.

В Аргентине в 2015 году из-за лопнувшей шины с моста съехал автобус Национальной жандармерии. Он упал в овраг от пересохшей реки. В автобусе находился 51 сотрудник полиции — погибли 43 человека. Президент Маурисио Макри объявил национальный траур в связи с трагедией и выразил соболезнования семьям погибших.

В апреле 2010 года в Зимбабве автобус при попытке обогнать автомобиль столкнулся с грузовиком. Пассажирами автобуса были прихожане сионской церкви. Из 106 человек погибли 35, остальные получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.

ДТП — горючие вещества — гибель

В декабре прошлого года в Индии на национальном шоссе Джайпур-Аджмер (штат Раджастхан) при столкновении бензовоза с другими автомобилями произошло возгорание, в результате которого погибли минимум 5 человек и 35 получили ожоги. Всех пострадавших экстренно госпитализировали в отделение усиленной терапии.

В 2017 году в городе Бахавалпур (Пакистан) жертвами возгорания бензовоза стали более 200 человек. Предположительно, машина перевернулась из-за прокола колеса, местные жители столпились в попытках собрать вытекшее горючее, в это время начался пожар. Огонь также уничтожил десятки автомобилей и мотоциклов.

В июле 2010 года в Демократической Республике Конго в ДТП погибли более 270 человек. По свидетельствам очевидцев, водитель не справился с управлением бензовоза и перевернулся рядом с населенным пунктом Санж. На место аварии начали приходить люди, чтобы набрать в ведра вытекшее топливо. Через некоторое время произошел взрыв, огонь быстро распространился на близстоящие дома. По данным представителей Международного комитета Красного Креста, среди жертв — десятки детей.

Автомобили на железной дороге

Крупнейшая катастрофа произошла в Тайване в 2021 году. Грузовая инженерная машина, не поставленная на ручной тормоз, съехала со склона на железнодорожные пути, по которым проходил поезд. В результате столкновения второй и третий вагоны сошли с рельс, последующие деформировались от ударов о стены тоннеля. В поезде находились 496 человек, включая машиниста и его помощника. По данным местных властей, 51 человек погиб и 186 получили различные ранения.

В марте 2017 года в городе Билокси штат Миссисипи произошло столкновение поезда и пассажирского автобуса. По словам очевидцев, за некоторое время до столкновения автобус застрял на железнодорожных путях. На момент аварии в транспортном средстве находились 43 человека, по меньшей мере 4 пассажира погибли, 35 получили травмы. Для транспортировки пострадавших был задействован вертолет.

В 2013 году в пригороде Оттавы двухэтажный автобус врезался в пассажирский поезд. 5 человек, включая водителя погибли на месте, еще один скончался в больнице. В медицинские учреждения канадской столицы были доставлен 31 человек, в критическом состоянии — 11. Все жертвы аварии были пассажирами автобуса, передняя часть которого была полностью разбита. Пассажиры поезда не пострадали.

Виктория Васильева