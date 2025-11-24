Reuters: в Британии впервые переименуют названную в честь принца Эндрю улицу

По данным агентства, такое решение приняли из-за связи Эндрю Маунтбеттен-Виндзора с Джеффри Эпштейном

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 25 ноября. /ТАСС/. Город в Северной Ирландии впервые в Британии переименует улицу, ранее названную в честь принца Эндрю, которого лишили титула из-за связей с Джеффри Эпштейном. Об этом сообщило агентство Reuters.

Читайте также

Трамп дал добро на раскрытие файлов Эпштейна: лучшая защита — нападение

"К сожалению, предполагаемые действия Эндрю Маунтбеттен-Виндзора лишили этот совет возможности продолжать чтить его так, как это делали добрые люди Центрального и Восточного Антрима в прошлом", - заявила член регионального совета Анна Генри.

По сведениям Reuters, улица принца Эндрю будет переименована в честь королевы Елизаветы II (1926-2022).

30 октября король Великобритании Карл III начал процедуру лишения принца Эндрю права на титул и почести принца. Ранее Эндрю заявил, что перестанет использовать титул герцога Йоркского из-за связей с Эпштейном. Однако он оставался принцем на том основании, что он - сын королевы Елизаветы II.